Okan Buruk'tan Can Uzun'a transfer telefonu! Özel olarak görüştü

Galatasaray, üst üste kazandığı dört şampiyonluğun ardından yeni sezonda da zirvedeki yerini koruyacak bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı yönetim, birçok oyuncuyu gündemine alırken listenin ilk sırasında Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun yer alıyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray, genç yıldızın transferi için Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile temaslarını sürdürüyor. Alman kulübünün yaklaşık 60 milyon avro seviyesinde bonservis beklentisi bulunduğu belirtilirken, sarı kırmızılılar bu rakamın aşağı çekileceğine inanıyor. Habere göre yönetim, transferi 30 milyon avro ve performansa bağlı bonuslarla sonuçlandırmayı hedefliyor.

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Can Uzun'a yalnızca Galatasaray'ın ilgi göstermediği ifade edildi. Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalya'dan Napoli ve Milan'ın da milli futbolcuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Eintracht Frankfurt'un Avrupa kupalarında yer alamayacak olması nedeniyle oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin güçlendiği öne sürüldü.

OKAN BURUK DEVREYE GİRDİ

Transfer sürecinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da aktif rol üstlendiği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının Can Uzun'un babasıyla bir görüşme gerçekleştirdiği, yapılan temasın her iki taraf açısından da olumlu geçtiği kaydedildi.