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Okan Buruk'tan Can Uzun'a transfer telefonu! Özel olarak görüştü

Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde rotasını Can Uzun'a çevirdi. Sarı kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ile bonservis pazarlıklarını sürdürürken Okan Buruk'un da oyuncu cephesiyle temas kurduğu, transfer için yoğun mesai harcandığı öne sürüldü.

Okan Buruk'tan Can Uzun'a transfer telefonu! Özel olarak görüştü
Cevdet Berker İşleyen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Galatasaray, üst üste kazandığı dört şampiyonluğun ardından yeni sezonda da zirvedeki yerini koruyacak bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı yönetim, birçok oyuncuyu gündemine alırken listenin ilk sırasında Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun yer alıyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Okan Buruk tan Can Uzun a transfer telefonu! Özel olarak görüştü 1

Galatasaray, genç yıldızın transferi için Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile temaslarını sürdürüyor. Alman kulübünün yaklaşık 60 milyon avro seviyesinde bonservis beklentisi bulunduğu belirtilirken, sarı kırmızılılar bu rakamın aşağı çekileceğine inanıyor. Habere göre yönetim, transferi 30 milyon avro ve performansa bağlı bonuslarla sonuçlandırmayı hedefliyor.

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Okan Buruk tan Can Uzun a transfer telefonu! Özel olarak görüştü 2

Can Uzun'a yalnızca Galatasaray'ın ilgi göstermediği ifade edildi. Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalya'dan Napoli ve Milan'ın da milli futbolcuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Eintracht Frankfurt'un Avrupa kupalarında yer alamayacak olması nedeniyle oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin güçlendiği öne sürüldü.

OKAN BURUK DEVREYE GİRDİ

Okan Buruk tan Can Uzun a transfer telefonu! Özel olarak görüştü 3

Transfer sürecinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da aktif rol üstlendiği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının Can Uzun'un babasıyla bir görüşme gerçekleştirdiği, yapılan temasın her iki taraf açısından da olumlu geçtiği kaydedildi.

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transfer Okan Buruk galatasaray Can Uzun
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