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Okan Buruk'tan Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.02.2025 00:24
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar, derbi öncesi puan kaybı yapmazken, karşılaşma sonu Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen attı. Galatasaray puanını 63 yaptı ve 6 puanlık üstünlüğünü korudu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

"KÖTÜ İŞLER YAPTIK"

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında olduğu gibi maça kötü başladıklarını ancak sistem değiştirince kazandıklarını söyledi.

"İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık. Hatalar oldukça rakip de oyuna girdi. İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Biraz daha topa sahip olduk, hemen golü bulduk. Gol sonrası hemen Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Üst üste çok maç yapıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız."

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

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"Zor bir maç bekliyorduk. Rakibimiz iyi bir takımdı. Rizespor'un Fenerbahçe maçındaki performansı ortada. Hakem hataları olmasa oradan da iyi bir sonuçla ayrılabilirlerdi."

"F.BAHÇE MAÇINI DÜŞÜNÜYORUZ"

okan-buruk-bugunku-mac-bizim-icin-ozellikle-oz-guven-anlaminda-cok-onemliydi

"Icardi takımın saha içi, saha dışı önemli karakterlerinden biriydi. Onun getirdiği şeyleri özlüyoruz. Jakobs, Yunus'un dönmesini bekliyoruz. Morata sakatlandı biliyorsunuz. Önce Avrupa maçını sonra Fenerbahçe maçını düşünüyoruz."

DERBİ SÖZLERİ...

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"Eksiklerimiz var. Jakobs, Yunus, zaten Icardi'yi saymıyoruz. Morata da olmayacak. Sakatlıklar zor bizim için. Önce Alkmaar maçını, sonra Fenerbahçe maçını düşüneceğiz. Çok fazla provokasyonun olmadığı, güzel bir maç geçsin. Bu dileklerimi iletmek istiyorum."

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