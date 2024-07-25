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Okan Buruk'tan çok konuşulacak Mourinho açıklaması! ''Sabırsızlanıyorum''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.07.2024 10:36
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, La Gazzetta dello Sport'a özel röportaj vererek açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişini değerlendiren Okan Buruk, Portekizli teknik adamla tanışmak için sabırsızlandığını söyledi.

Okan Buruk'tan çok konuşulacak Mourinho açıklaması! ''Sabırsızlanıyorum''

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, İtalyan basınına özel röportaj verdi. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

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"SAHA İÇİNDE VE MASALARIN ARKASINDA ÜST DÜZEY OYUNCULAR VARDI"

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"Süper Lig'den ayrılmak, İtalya'ya, dünyanın en iyi turnuvasına gelip üst düzey bir kulüpte oynamayı düşünmek bile çok zordu. Çevre faktöründen korkuyordum. Ama sonunda Emre'yle aynı evi paylaşmak benim için yeterli oldu. Saha içinde ve masaların arkasında üst düzey oyuncular vardı. Maçta Zanetti, Vieri, Ventola ve Ronaldo fark yaratıyordu. Dışarıda ise Moratti, Branca ve Facchetti gibi fenomenler vardı."

"RONALDO'NUN GÖZYAŞLARINI, ZANETTI'NİN KONUŞMALARINI HATIRLIYORUM"

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"Kariyerim boyunca birçok kez kazandım ve kaybettim. Lazio'ya karşı alınan yenilgi ağırdı, Inter on üç yıldır Scudetto'yu kazanamamıştı ve taraftarlar kendilerini çok kötü hissediyordu. Ronaldo'nun gözyaşlarını, Zanetti'nin konuşmalarını hatırlıyorum. Harika bir gruptuk ama hiç şampiyonluk kazanamadık."

"MOURINHO İLE TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

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"2024 inanılmazdı. Süper Lig tarihinde mutlak bir rekor olan 102 puan toplayarak üst üste ikinci lig şampiyonluğumuzu kazandık. Arkamızdaki Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Şimdi de tanışmak için sabırsızlandığım bir rakip olan Mourinho'yu açıkladılar. Böyle karakterler futbolumuz için iyidir, oyuncuları Türkiye'ye gelmeye teşvik eder ve rekabeti arttırır."

"İTALYA'DAN HANGİ OYUNCUYU TRANSFER ETMEK İSTERDİNİZ?"

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"Şüphesiz; Hakan Çalhanoğlu. Onunla o daha küçükken, Türkiye U17 takımıyla çalıştığım günlerde tanışmıştım. Türk ailelerden doğan Alman çocukların nasıl oynadığını öğrenmek için Almanya'da bir hazırlık maçı düzenlemiştik. Hakan bizi şaşırttı, Türkiye'yi seçti ve benimle birlikte tüm altyapı akademisinden geçti. İyiydi ama bu kadar yükseklere ulaşmasını beklemiyordum. Inter ve Inzaghi onun kalitesinde kesin bir sıçrama yapmasını sağladı."

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