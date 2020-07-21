Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var

Son 5 sezonda ilk 4'ün içinde yer alan, son 3 sezonda şampiyonluğu son haftalarda kaptıran Başakşehir'de Okan Buruk döngüyü kırarak takımını bitime 1 hafta kala şampiyonluğa taşıdı. Futbolculuğunda 7 kez kaldırdığı şampiyonluk kupasını teknik adam olarak da almayı başaran Buruk, Türkiye'de hem oyuncu hem de antrenör olarak bunu başaran 5 isimden biri oldu.Peki şampiyonluk 47 yaşındaki çalıştırıcıyı nasıl etkileyecek? Artık daha farklı bir Okan Buruk mu olacak? Şampiyon takımın teknik patronu Hürriyet'e verdiği özel röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT

"Adımın Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması lig boyunca beni yormadı ve etkilemedi. Başarı olduğu zaman bu tür şeyler oluyor. Ben tabii ki sadece işime odaklandım. Zaten 1 yıllık daha sözleşmem var. Bu yıl Şampiyonlar Ligi oynama hayalimiz var. Burası benim kulübüm, futbolu burada bıraktım, Göksel Gümüşdağ çok saygı duyduğum başkanım ama onun yanı sıra da benim çok iyi bir arkadaşım. Uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığımız var. Bu başarının ardından aynı şekilde devam edeceğiz elbette. Şu anki düşüncem budur."