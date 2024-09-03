Okan Buruk'tan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya olay yaratacak sözler: Kendi işine bak...

Fenerbahçe'nin takımın başına dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getrimesi iki ekip arasındaki rekabeti daha da arttırırken Mourinho'nun zaman zaman karşılaşmarın ardından Sarı-Kırmızılı rakiplerine yönelik verdiği demeçler gündem olmaya devam ediyor.

Kısa bir süre önce oynanan Alanyaspor karşılaşmasının ardından Galatasaray'a yönelik olarak bir göndermede bulunan Mourinho, " Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor ama onun dışındaki takımlar görüyor." diyerek bir serzenişte bulunurken Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu sözlere tepki göstermişti.

Okan Buruk'tan da konuyla alakalı olarak bir açıklama gelirken, başarılı çalıştırıcı Portekizli hocanın bu sözlerine tepki gösterdi.

"ONUN OLTASINA GELMEM!"

Okan Buruk, TV 100'e yaptığı açıklamada "Mourinho'yu çok iyi tanıyorum ve demeçleriyle ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Chelsea'de, Real Madrid'de, Roma'da ne yaptıysa şimdi de aynısını yapıyor. En güçlü gördüğü rakibe karşı psikolojik bir savaş başlatıp, ekstra baskı oluşturmaya çalışıyor. Ancak ben Mourinho'nun oltasına gelmem!" dedi.

"İŞİNE BAKSIN!"

Ayrıca Okan Buruk "Ona gerekmedikçe karşılık vermeyeceğim. Herkes kendi işine baksın ve kendi takımıyla ilgilensin, bu hepimiz için daha iyi olur. Eğer birbirimizi gerçekten çok özlediysek, 6. haftada görüşüp hasret gideririz!" ifadelerini kullandı.