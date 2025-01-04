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Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve transfer açıklaması! "Puan farkı 11'e çıktı ama... Görüşmeleri yapıyoruz!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.01.2025 21:51
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı - kırmızılılarda açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, "Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Şampiyonluk yarışı devam ediyor her maçı kazanmak için kadromuzu kurmamız gerekiyor." dedi.

Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve transfer açıklaması! "Puan farkı 11'e çıktı ama... Görüşmeleri yapıyoruz!"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte sarı - kırmızılılar, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

İşte teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları;

"İZİN SONRASI DÖNMEK ZOR OLUYOR"

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"İzin sonrası lige dönmek bazen zor oluyor. Maç beklediğimiz gibi geçti. Rakibin bir oyunu var geçişi etkili yapıyorlar tam düşündüğümüz gibi geçti. Maçı izlerken kenardan çok zevk almadım, çok fazla uzun top vardı. Yediğimiz gol ilk yarıda verdiğimiz tek pozisyondu. Topu çevirmede etkili olduk."

"AYRILACAK OYUNCULARA GÖRE POZİSYON ALACAĞIZ"

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"Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz."

FENERBAHÇE SÖZLERİ...

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"Fenerbahçe ile fark 11 puana çıktı ama bu yarış devam edecek. Kadromuzu güçlü şekilde koruyarak devam etmeliyiz. Oyuncularımıza tribünlerden tepkiler oldu. Bu tip hatalar olacak, onlara destek vermeliyiz. Genele bakmak lazım, iyi niyetlere bakmak lazım. Ben kenardan hep bunu yapmaya çalışıyorum."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
2 - 1
Göztepe Göztepe

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig galatasaray
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