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Okan Buruk'tan Galatasaraylı oyunculara uyarı geldi! Antrenman sonunda herkesi yanına topladı...

03.02.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor maçında yapılan hataları değerlendirdi. Oyuncularıyla toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor karşısında bu tarz hataların yapılmaması için özellikle savunma oyuncularına taktikler verdi.

Okan Buruk'tan Galatasaraylı oyunculara uyarı geldi! Antrenman sonunda herkesi yanına topladı...

Galatasaray'ın başında harikalar yaratan Okan Buruk'tan iyi gidişata rağmen oyuncularına sert uyarı geldi. Ümraniyespor karşısında yapılan hatalardan rahatsız olan Okan Buruk, savunma oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

"NE OLUR YAPMAYIN! DİKKAT EDİN"

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Buruk'un dün gerçekleşen antrenmanın büyük bölümünde savunma oyuncularıyla görüştüğü ve "Aynı hataları yaparsak, Trabzon karşısında telafi edemeyiz. Ne olur yapmayın, dikkatli oynayın!" dediği öğrenildi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

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Antrenmanın sonunda bir toplantı daha yapan Okan Buruk, oyuncularını yanına toplayarak, "Biz şampiyon olacağız. Bu yüzden her maça galibiyet parolasıyla çıkacağız." dedi.

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