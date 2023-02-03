Okan Buruk'tan Galatasaraylı oyunculara uyarı geldi! Antrenman sonunda herkesi yanına topladı...

Galatasaray'ın başında harikalar yaratan Okan Buruk'tan iyi gidişata rağmen oyuncularına sert uyarı geldi. Ümraniyespor karşısında yapılan hatalardan rahatsız olan Okan Buruk, savunma oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

"NE OLUR YAPMAYIN! DİKKAT EDİN"

Buruk'un dün gerçekleşen antrenmanın büyük bölümünde savunma oyuncularıyla görüştüğü ve "Aynı hataları yaparsak, Trabzon karşısında telafi edemeyiz. Ne olur yapmayın, dikkatli oynayın!" dediği öğrenildi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Antrenmanın sonunda bir toplantı daha yapan Okan Buruk, oyuncularını yanına toplayarak, "Biz şampiyon olacağız. Bu yüzden her maça galibiyet parolasıyla çıkacağız." dedi.

