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Okan Buruk'tan galibiyet sonrası tepki! "Oyuncularımdan hissettiğim şeyden memnun değilim!"

03.11.2023 23:55 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsabakada rakibini 2-1 mağlup etti ve üst üste 10. galibiyetini aldı. Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyuncularına uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan galibiyet sonrası tepki! "Oyuncularımdan hissettiğim şeyden memnun değilim!"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'taki müsabakadan Wilfried Zaha'nın golleriyle 2-1 galip ayrıldı ve puanını 31'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti ve oyuncularına uyarılarda bulundu.

İşte Buruk'un sözleri;

"HİSSETTİĞİM ŞEYDEN MEMNUN DEĞİLİM"

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"İlk yarılarla, ikinci yarılar arasındaki farkı konuştuk. İlk yarıda daha iyiydik. Belki bir tane bireysel pozisyon ve kenar ortada vardı. Onun dışında oyun istediğimiz gibi gitti. Ancak ikinci yarı... Oyuncularımdan hissettiğim şeyden memnun değilim. 'Üç gün sonra maç var, tempomuzu yükseltmeyelim. Maçı böyle götürelim' psikolojisi bize iyi gelmiyor. 2-0'da rahatladık ama çok erken 2-1 oldu. Kasımpaşa güç buldu. Oyuna giren oyuncularımdan beklentim bunun daha üstünde. Hepsinden değil ama daha hareketli olmaları yönünde beklentim vardı."

"ZAHA'YI VE ZIYECH'I KAZANDIK"

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"Kazanmak önemli. Oyuncularımızı da kazanarak gidiyoruz. Zaha'yı kazandık. Ziyech'i kazandık. Çok uzun süre vermedim, yavaş yavaş hazırlıyoruz. Üst üste 10 maç kazandık, bunu devam ettirmek istiyoruz."

"BAYERN MAÇINDA BÖYLE OLMAZ"

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"Bayern Münih maçına, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmak, bize önemli şeyler kazandırır. İlk maç kazansak ev 7 puana gelsek, durum çok farklı olabilirdi. Bu maçta da başa baş oynamak istiyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya koyacağız. O maçta konsantrasyon bu maçtaki gibi olmayacak. Oyuncularıma güveniyorum, en iyisini yapacaklar. Gruptan çıkmak istiyorsak, deplasmanda alacağımız puanlar çok önemli. Amacımız puan alarak dönmek."

"ABDÜLKERİM, SOL BEKTE İSTEYEREK OYNAMIYOR"

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"Victor Nelsson'u ilk kez Sanchez ile oynattık. Abdülkerim'i sol bek oynattık çok isteyerek oynamıyor orada açıkçası, elinden geleni yapmaya çalıştı. Bu dizilişi görmek önemliydi. Bu tip maçlarda deneme şansımız oluyor. Rize'de de Zaha'yı sağ tarafta denemiştik."

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