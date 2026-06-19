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Okan Buruk'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na salvo! En sonunda dayanamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Fenerbahçe ile girdikleri şampiyonluk yarışı, İsmail Kartal'ın performansı ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Buruk'un, "Rakip hocalar arasında en başarılısı İsmail Kartal'dı" sözleri dikkat çekti.

Okan Buruk'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na salvo! En sonunda dayanamadı
Emre Şen

Süper Lig'de Galatasaray'ı üst üste şampiyonluklara taşıyan tecrübeli teknik adam Okan Buruk, katıldığı bir programda gündeme dair son derece çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başarılı çalıştırıcı; ezeli rakipleri Fenerbahçe ile yaşanan rekabetten, Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkilere kadar birçok konuda net mesajlar verdi.

"ÖBÜR TAKIM 102 PUAN ALDIĞI İÇİN ŞAMPİYON OLAMIYORSUN"

Okan Buruk tan İbrahim Hacıosmanoğlu na salvo! En sonunda dayanamadı 1

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe ile girdikleri tarihi şampiyonluk yarışına değinen Okan Buruk, puan tablosu üzerinden çok konuşulacak bir tespitte bulundu. Rekorların kırıldığı sezona atıfta bulunan Buruk, "Bazen '99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz?' diyorlar, çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun." ifadelerini kullandı.

"EN BAŞARILISI İSMAİL KARTAL'DI"

Okan Buruk tan İbrahim Hacıosmanoğlu na salvo! En sonunda dayanamadı 2

Kendisine yöneltilen "Dört şampiyonluğunuzdan hangisi sizi daha çok zorladı?" sorusunu yanıtlarken rakip teknik direktörleri de değerlendiren deneyimli hoca, Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'a ayrı bir parantez açtı.

Buruk, "Hepsi iyi teknik adamlara karşıydı. Jorge Jesus'a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Hoca'nın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılıydı. Bu dört teknik adam içerisinde en başarılısı İsmail Hoca'ydı diyebiliriz!" diyerek meslektaşına hakkını teslim etti.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA SERT SÖZLER

Okan Buruk tan İbrahim Hacıosmanoğlu na salvo! En sonunda dayanamadı 3

Okan Buruk'un açıklamalarından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da nasibini aldı. TFF Başkanı'nın tutumunu sert bir dille eleştiren tecrübeli teknik adam, "TFF Başkanı'nın tüm çıkışları Galatasaray'a karşı oldu. Galatasaray'a antipatisi var." diyerek kuruma yönelik rahatsızlığını açıkça dile getirdi.

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Okan Buruk galatasaray tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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