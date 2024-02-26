Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! ''Montaj...''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İÇİN BEŞİKTAŞ DEPLASMANINA GİDECEĞİZ"

Okan Buruk, "Beşiktaş deplasmanı önemli bir deplasman. Derbi maçları herkesin merakla beklediği bir karşılaşma. Her derbide Beşiktaş'ın stadı coşkulu oluyor. Zor bir maç olacak. Beşiktaş son maçlarda kazandı, gol yemedi.. Bunları görüyoruz. Oyun olarak güvenli bir oyun seçiyor. İstanbulspor maçında bunu gördük. Topu da zaman zaman rakibe veriyor. Kazanmak için Beşiktaş deplasmanına gideceğiz. Beşiktaş da bizi yenmek için sahaya çıkacak. İyi ve formda oyuncular var. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Ana amacımız kazanmak. Rekorlardan daha çok maç kazanmak ve liderliğimizi sürdürmek önemli." dedi.

"ICARDİ O POZİSYONU TAM OLARAK HATIRLAMIYOR"

Okan Buruk: “Icardi hakkında çıkan montaj görüntüleri gördük. Icardi o pozisyonu tam olarak hatırlamıyor.”





