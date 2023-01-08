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Okan Buruk'tan Icardi ve Torreira gerçekleri! Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamayla eleştirilere son noktayı koydu!

08.01.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Icardi ve Torreira'nın neden oynamadığını açıklayan Buruk, akıllardaki soru işaretlerini kaldırdı.

Okan Buruk'tan Icardi ve Torreira gerçekleri! Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamayla eleştirilere son noktayı koydu!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu. Icardi ve Torreira'nın neden 11'de oynamadığı hakkında açık bilgiler veren Okan Buruk, kendisine bu yüzden yapılan eleştirilere de son noktayı koydu.

"90 DAKİKAYI ÇIKARTABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

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"Icardi, uzun bir süredir oynamıyor. Bu hafta 3 gün takımla çalıştı. 90 dakikayı çıkartabilecek durumda değil. Oyunun devamında kullanabileceğimiz şekilde düşünüyoruz. Bafe de bu bağlamda düşündüğümüz isimlerden biri. 3-4 gün önce maç oynadı. Bafe, arka arkaya maçlarda zorlanabiliyor. Barış'ın isteği, dinamizmi, hızı önemli. Öndeki 4 oyuncumuz, her taraf da oynayabiliyor. Değişkenlik gösterebiliyor.

"3 GÜNLÜK ANTRENMAN EKSİĞİ VE 2 TANE 25 SAATLİK UÇUŞ"

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"Torreira da 3 günlük antrenman eksiği ve 2 tane 25 saatlik uçuşu oldu. Başlayacak 11, devam edecek 11 var. Maç başlayan 11'le bitmiyor, devam edecek 11 de çok önemli. Kulübede güçlüyüz, kullanacağız. Önemli olan sahadaki herkesin kendi en iyisini ortaya koyması."


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