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Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a cevap! 'Ne baskısı, önde olan biziz!'

22.04.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı kızışırken, zirve için çekişen Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerginlik de artarak devam ediyor. Sarı - lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus'un 'Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturmak istiyorduk' sözleri sonrası Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk'tan flaş bir cevap geldi. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a cevap! 'Ne baskısı, önde olan biziz!'

Galatasaray ile Fenerbahçe; Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için büyük bir yarış verirken, iki kulüp arasında gerginlik de günden güne artmaya devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Lider Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturmak istiyorduk. Hedefimize ulaştık." ifadeleri gündeme gelmişti.

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Milliyet'in haberine göre Florya'da ekibiyle değerlendirme yapan teknik direktör Okan Buruk, konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

"BASKI BİZDE DEĞİL, FENERBAHÇE'DE"

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Deneyimli teknik adamın, "Baskı üzerimizde olsa hep kazanır mıyız? Önde olan biziz. Baskı da bizde değil Fenerbahçe'de. Kaldı ki finalleri oynamaya alışkın bir ekibim var. En üst seviye takımlarda ve liglerde oynamış, kupalara alışkın tecrübeli oyuncularım bulunuyor" şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 30 haftada Galatasaray, 69 puanla liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe ise 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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