Okan Buruk'tan kafa karıştıran Icardi sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi kadro tercihleri hakkında konuştu.

"ICARDI'NİN AĞRILARI VAR"

"Kadroda olmayan isimler, Abdülkerim'in dünkü idmanda ağrısı oldu. Abdülkerim'i idareli kullanıyorduk zaten. Dünde antrenmanın içinde kendini rahat hissetmedi, kadroya almadık. Bir sonraki maçı da düşündüğümüz için kadroda yok. Zaha'da darbeden ötürü ödem var. MR kontrolleri sonucunda ağrıyla birleşince kadroda yer almadı. Onun dışındaki tüm kadro tercihimiz. Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları devam ediyor, takım çalışmalarına katılmadılar. Beklediğimizden uzun oldu. Onlar dışında eksik yok. Icardi'nin sakatlığı vardı. Şu anda ağrıları var. Dün antrenmanda denedi. Maç içinde gözlemleyeceğiz..." ifadelerini kullandı.





