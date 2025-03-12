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  4. Okan Buruk'tan kavga iddialarına yanıt geldi! "O oyuncu ile aramızda..."

Okan Buruk'tan kavga iddialarına yanıt geldi! "O oyuncu ile aramızda..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.03.2025 18:31
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Galatasaray'da son haftalarda formasından uzak kalan Dries Mertens ile Okan Buruk arasında tartışma yaşandığı iddia edilmişti. Tecrübeli çalıştırıcıdan konuyla alakalı açıklama geldi.

Okan Buruk'tan kavga iddialarına yanıt geldi! "O oyuncu ile aramızda..."

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan merak edilen Dries Mertens konusu için açıklama geldi. Buruk, son maçlarda Mertens'i oyuna almamıştı. Bunun üzerine Dries Mertens ile Okan Buruk arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları ortaya çıkmıştı.

"TAKIMIN EN İYİ OYUNCULARINDAN"

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HT Spor'a konuşan Okan Buruk tartışma iddialarını yalanladı. Başarılı teknik adam, "Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens." ifadelerini kullandı. Son olarak yorumcu Tugay Kerimoğlu ikisinin arasında bir tartışma olduğunu iddia etmişti.

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Okan Buruk galatasaray
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