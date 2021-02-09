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Okan Buruk'tan Konyaspor açıklaması

09.02.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Okan Buruk'tan Konyaspor açıklaması

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Konyaspor'un gündemine teknik direktör Okan Buruk geldi. Konuyla ilgili konuşan Buruk, sezon sonuna kadar dinlenme kararı aldığını belirtti.

Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Okan Buruk ismi gündeme geldi. Genç teknik adam, Konyaspor ile ilgili iddialara yanıt verdi. Buruk, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip" dedi.

"SEZON SONUNA KADAR DİNLENECEĞİM"

Konyaspor iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip. Bunu statta olduğu gibi sosyal medya üzerinden de görüyorum. İlgileri için çok teşekkür ederim. Ben ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenip ailemle vakit geçirme kararı aldım" ifadelerini kullandı. (Akşam)

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