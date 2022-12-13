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Okan Buruk'tan Lazio mağlubiyeti sonrası açıklamalar: İnşallah tam olarak hazır hale geliriz

13.12.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan Lazio mağlubiyeti sonrası açıklamalar: İnşallah tam olarak hazır hale geliriz

Lazio karşısında topa daha çok sahip olduklarını ve rakiplerinden daha çok pozisyona girdiklerini dile getiren Okan Buruk, "İyi takımlarla hazırlık maçı yapmayı istedik. Hem kendi gücümüzü görmek hem bazı oyuncularımızın tecrübesini artırmak hem de sakatlıktan dönen futbolcularımızı tekrar adapte etmek için bu tür maçlar önemli oluyor. Genele baktığımızda faydalı bir müsabaka oldu. İki takım da birbirine yakın işler yaptı. İstatistiksel olarak daha iyi olan taraf bizdik. Topa sahip olan, daha çok pozisyona giren takımdık ama sonuçta 2-1 kaybettik" ifadelerini kullandı.

"METEHAN ORTA SAHADA VERDİĞİMİZ GÖREVİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPTI"

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Baran Aksaka'nın maç öncesinde sakatlığı sonrasında mücadeleye 11'de başlayan Metehan Baltacı'nın görevini yerine getirdiğini söyleyen Buruk, "Maç öncesinde ısınmada Baran Aksaka'nın bir ağrısı oldu. Berkan'ın bir hastalığı vardı. Orta sahada sıkıntı yaşadık. Sabah da genç oyuncularımıza antrenman yaptırdığımız için Efe'yi de ilk 11'e koyamadık. Antrenman yapmasaydı Efe ile başlayabilirdik. Ancak Metehan da orta sahada verdiğimiz görevi en iyi şekilde yaptı" diye konuştu.

"RASHİCA, HAMZA VE EMRE TAŞDEMİR TAKIMLA ANTRENMANLARA BAŞLADI"

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Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler veren Okan Buruk, "Milli takımdan oyuncularımız dönüyor. Sonraki maç için Nelsson hazır hale gelecek. Rashica, Hamza ve Emre Taşdemir takımla antrenmanlara başladı. En kısa zaman içinde maç seviyesine getireceğiz. Sergio Oliveira çalışmalara başladı. Genel olarak toparlanıyoruz. Torreira bugün, Seferovic yarın gelecek. Onlarla Dünya Kupası'ndaki oyuncularımız dönmüş olacak ve daha hazır hale geleceğiz" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY TARAFTARININ BEKLEDİĞİ KADRO LİG MAÇINA KADAR YETİŞİR"

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Resmi maçlara kadar hazır hale geleceklerini belirten Okan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Kupası maçına kadar 9 günlük bir süreç var. Daha sonra lig maçımız var. En hazır halde olacağız. Döndükten sonra da Icardi saha çalışmalarına başlayacak. Galatasaray taraftarının beklediği kadro lig maçına kadar yetişir. Yoğun da bir süreç geçireceğiz. İnşallah tam olarak hazır hale geliriz."

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