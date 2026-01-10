Okan Buruk'tan maç sonu Fenerbahçe taraftarına sert tepki!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 boyun eğerek Süper Kupa'yı kaybeden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonu dürüst açıklamalarda bulundu. Takımının performansından memnun kalmayan Buruk, şapkasını önüne koydu.

"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk, "Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik" diyerek rakibini kutladı ve takımının kötü oyununu kabul etti.

"ERKEN GOL PLANLARI BOZDU"

Maçın kırılma anlarına değinen tecrübeli hoca, "Sarı kartı olan Sanchez'i oyundan aldık, Lemina'yı stopere çektik. Sonra çok erken bir gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü bulamadık" ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Olimpiyat Stadı'na gelen taraftarlara da seslenen Buruk, "Buraya kadar gelen, bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu statta her şey zor; buraya gelmek de zor, maç izlemek de zor" diyerek hem taraftarın gönlünü almaya çalıştı hem de stadyum şartlarına ince bir gönderme yaptı.

FENERBAHÇE TARAFTARINI ELEŞTİRDİ

Fenerbahçe taraftarının maç başında ıslıklı protestosuna atıfta bulunan Okan Buruk, "Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Milli futbolcu, çok iyi bir insandı. Ölmüş bir insana edilen küfürler... Önüne çıkacak, bunu hak edecek bir taraftar olmadığı için seremoniye çıkmadık."