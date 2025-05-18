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Okan Buruk'tan maç sonu sürpriz açıklama! Lazio iddiaları gündeme gelmişti

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenip 25. şampiyonluğuna ulaşmasının ardından teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Seneye de takımda kalacağını resmen açıklayan Okan Buruk, Lazio iddialarını boşa çıkarmış oldu.

Okan Buruk'tan maç sonu sürpriz açıklama! Lazio iddiaları gündeme gelmişti
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 25. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sonrası jet hızıyla açıklamalarda bulundu.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN"

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Şampiyonluğun ardından konuşan Buruk, "İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun." dedi.

"SENEYE DE ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

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Açıklamalarına devam eden Buruk "Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak." ifadelerini kullandı ve Lazio iddialarını böylece çöpe atmış oldu.

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Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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