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Okan Buruk'tan maç sonunda ilginç açıklama! ''Belki de maça fazla hazırlandık... O da baskı yapmış olabiliyor"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.08.2024 01:06
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Young Boys'a 1-0 yenilip organizasyondan elenen Galatasaray'da Okan Buruk, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyerek sorumluluğun kendisine ait olduğunu ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys’a 1-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"BELKİ DE MAÇA FAZLA HAZIRLANDIK... O DA BASKI YAPMIŞ OLABİLİYOR"

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"Hayal ettiğimiz ile maç içinde gerçekleşen örtüşmedi. Kağıt üstünden oyuncu bazında inanılmaz bir kalite farkı var. Daha iyi bir performans ortaya koyabilirdik. Geçen sene burada oynadığımız Molde maçına benzetti. Zaman zaman üstümüzde 5'er 10'ar kilo ağırlık varmış gibi hareket ettik. Baskıdan mı.. Belki de maça fazla hazırlandık. O da baskı yapmış olabiliyor. Ne paslarımız ne dikine oyunumuz ne parselizasyonumuz iyiydi."

"SORUMLU BENİM"

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"İlk baştan sorumlu benim. Maça hazırlayan teknik adam, oyuncuları seçen teknik adam. Birinci sorumlu benim. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Muhteşem bir taraftar vardı. Maçtan önce maç içinde maçtan sonra desteklediler. Onların istedikleri galibiyeti getiremedik. Üzgünüz. Ama şu da var, bu takım burada Şampiyonlar Ligi playoff oynadıysa geçen sene şampiyon olduğu için oynadı. Bu oyuncular kazandı. Yine kazanacak olan bu oyuncular. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum."

"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAYI HEDEFLİYORUZ"

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Prestijli turnuvanın içinde olamamak üzüyor ama tekrar ligdeki şampiyonluğa, Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedefliyoruz. Bunu yapacak potansiyelimiz, gücümüz var. Şanssızlık da var. Davinson sakatlandı. Abdülkerim kırmızı kart gördü. İlk maçta Kaan yoktu. Geriden oyun kurarken çok zorlandık. Topu öne itmede, hızda Davinson'un olmaması çok büyük eksikti. Galatasaray her türlü yürümeliydi hedefine ama yapacağımız 1-2 takviyeden sonra takımımız şampiyonluk ve Avrupa için yarışacak."

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Okan Buruk galatasaray
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