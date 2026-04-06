Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı! Göztepe maçı öncesi flaş gelişme

Trabzonspor mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, kritik Göztepe deplasmanı öncesi radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Puan farkının erimesiyle birlikte teknik direktör Okan Buruk, kadroda ve oyun planında önemli değişikliklere gitme kararı aldı.

GALATASARAY'DA GÖZTEPE ALARMI: OKAN BURUK'TAN NEŞTER!

Osimhen'in yokluğunda beklentilerin uzağında kalan ve Trabzonspor maçındaki etkisiz görüntüsüyle eleştirilen Mauro Icardi'nin, Göztepe karşısında maça yedek kulübesinde başlama ihtimali oldukça yüksek.

SINGO KARARI!

Trabzonspor maçının ardından gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaptan Abdülkerim Bardakçı, İzmir kafilesinde yer alamayacak. Savunmanın merkezinde Abdülkerim'in yokluğunda Singo’nun stoper hattına çekilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşmasında kötü performans sergileyen Jakobs, Lang'ın yerine Buruk, sağ beke Boey, sol beke Eren ve kanada da Sane'yi atacak. Forvette ise Barış Alper Yılmaz’ın oynaması bekleniyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE DÖNMESİ BEKLENİYOR!

Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in eksikliği derinden hissediliyor. Yıldız oyuncunun Göztepe maçında da forma giyemeyeceği, dönüş hedefinin 26 Nisan’daki Fenerbahçe derbisi olduğu belirtildi.