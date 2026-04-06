Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı! Göztepe maçı öncesi flaş gelişme

Galatasaray'da Göztepe deplasmanı öncesi "revizyon" kapıda! Trabzonspor yenilgisi sonrası neşteri vuran Okan Buruk, formsuz Icardi'yi kulübeye çekmeye hazırlanırken; cezalı Abdülkerim'in yerine Singo'yu stoperde görevlendirecek. Osimhen'in yokluğunda puan kaybına tahammülü olmayan Aslan, İzmir'den galibiyetle dönerek moral bulmak istiyor.

Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı! Göztepe maçı öncesi flaş gelişme
Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trabzonspor mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, kritik Göztepe deplasmanı öncesi radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Puan farkının erimesiyle birlikte teknik direktör Okan Buruk, kadroda ve oyun planında önemli değişikliklere gitme kararı aldı.

GALATASARAY'DA GÖZTEPE ALARMI: OKAN BURUK'TAN NEŞTER!

Okan Buruk tan Mauro Icardi kararı! Göztepe maçı öncesi flaş gelişme 1

Osimhen'in yokluğunda beklentilerin uzağında kalan ve Trabzonspor maçındaki etkisiz görüntüsüyle eleştirilen Mauro Icardi'nin, Göztepe karşısında maça yedek kulübesinde başlama ihtimali oldukça yüksek.

SINGO KARARI!

Okan Buruk tan Mauro Icardi kararı! Göztepe maçı öncesi flaş gelişme 2

Trabzonspor maçının ardından gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaptan Abdülkerim Bardakçı, İzmir kafilesinde yer alamayacak. Savunmanın merkezinde Abdülkerim'in yokluğunda Singo’nun stoper hattına çekilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşmasında kötü performans sergileyen Jakobs, Lang'ın yerine Buruk, sağ beke Boey, sol beke Eren ve kanada da Sane'yi atacak. Forvette ise Barış Alper Yılmaz’ın oynaması bekleniyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE DÖNMESİ BEKLENİYOR!

Okan Buruk tan Mauro Icardi kararı! Göztepe maçı öncesi flaş gelişme 3

Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in eksikliği derinden hissediliyor. Yıldız oyuncunun Göztepe maçında da forma giyemeyeceği, dönüş hedefinin 26 Nisan’daki Fenerbahçe derbisi olduğu belirtildi.

GÖZTEPE YERLEŞTİRİRİRİRİRİRİRİR
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

