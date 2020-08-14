Okan Buruk'tan Muriqi sözleri: "Lazio'ya hazır durumda"

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, eski öğrencisi Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin adının Lazio ile anılması üzerine açıklamalarda bulundu.
Bir dönem Inter forması giyen Buruk, Lazio'nun gözdesi Vedat Muriqi'yi La Gazzetta dello Sport'a değerlendirdi.
Okan Buruk açıklamasında; "Muriqi hava toplarında çok iyi ancak ana özelliği fedakarlık ruhudur. Antremanlarını seans bittikten sonra da sürdürür. Türkiye'de en iyisi. Birkaç yıl önce ondan çok bir şey beklemiyordum ama şu anda yaptığı işle İtalya'da zirve bir takımla yer almayı hak ediyor" dedi.
46 yaşındaki teknik adam açıklamalarının devamında; "3-5-2 için uygun mu? Bence uygun. Yanında bir forvetle daha da iyi olur. Birinci ya da ikinci forvet olarak takımına destek verebilir. Sahada boşluk yaratmayı ve pozisyonu sonuçlandırmayı biliyor" dedi.
Okan Buruk, 2018/2019 sezonunda Çaykur Rizespor'da Vedat Muriqi ile beraber çalıştı.
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