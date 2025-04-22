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Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! "Avantajımız var ama..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2025 23:34
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. Buruk, "Bu çeyrek final ve yarı finale bakınca, hikayesi, oyunu daha farklı oldu. En büyük nedenlerinden birisi istememiz. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu tüm oyuncularım gösterdi. Bazı mevkilerde değişiklik yaptık. Onların performansları sevindirici. Onlara verdiğimiz şanslar önemliydi." dedi.

Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! "Avantajımız var ama..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Konyaspor maçının ardından basın karşısına çıktı.

"FİNALİN HEYECANINI YAŞAYACAĞIZ"

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"En önemlisi, maçtan sonra taraftarımızla birlikte kutlamak. Maç sonu birleştik yine her zamanki gibi. Bizim için final oynamak ve kupayı kazanmak önemli. Ligin yanında bunu götürmek önemli. Finalin heyecanını yaşayacağız. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Son 3 lig maçı ve Fenerbahçe maçında bunu gösterdik. Bizim için önemli bu."

"BİR AVANTAJIMIZ VAR"

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"Hedefimiz artık kupayı da kazanmak. Şampiyonluk yarışında bir avantajımız var ama çok maç var. Maçtan önce de söyledim, yukarıya doğru giden bir çizgimiz var, bugün o çizgiyi biraz daha yukarıya çektik. Kalan lig maçlarını da aynı şekilde önemsememiz gerekiyor ve önemseyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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