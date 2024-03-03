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Okan Buruk'tan Sergio Oliveira açıklaması!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.03.2024 23:14
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.

Okan Buruk'tan Sergio Oliveira açıklaması!
Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zor bir fikstür sonrası Beşiktaş derbisi son 10 günde 4. maçımızdı. 6 günde 3. maçımızdı. Yorgunluklar, eksiklikler maçın başından sonuna kadar sahada kazanmaya odaklanan, konsantrasyon olarak en maksimumunu veren ve oyunu doğru oynayan Galatasaray sahada vardı." dedi.

SERGIO OLIVEIRA AÇIKLAMASI

"Sergio Oliveira kalan 10 maçta var mı, yok mu?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Performansa bağlı. Bu maçta kadroda düşünmedim. Kadrodaki her oyuncuyu kullanabiliriz. Aidiyetlerine ve katkılarına bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

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