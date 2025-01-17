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Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemi Jan Boterberg'e büyük tepki!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.01.2025 23:30
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası yabancı VAR hakemi Jan Boterberg için açıklama yaptı.

Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemi Jan Boterberg'e büyük tepki!

Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü penaltıdan Victor Osimhen atarken, Atakaş Hatayspor'da ise Cemali Sertel fileleri havalandırdı. Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 19. maçında 3. beraberliğini yaşayarak puanını 51'e çıkardı.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

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Penaltılarının verilmediğini söyleyen Okan Buruk, "İlk yarı net penaltı pozisyonu vardı. Yabancı VAR hakemleri geldi, eleştirilmeyecek değil. Gereken eleştirileri, Türk hakemleri nasıl eleştirdiysek onları da eleştirmeliyiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin penaltıdır. Gerekli eleştirileri yabancı VAR'lara yapmalıyız. Türk hakemlerinden hiçbir farkları yok. Eleştiriden onlar da nasibini alacak. Eli topa götürme, dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır." dedi.

"RAKİPLERİ DAHA ÇOK ÖNEMSEYECEĞİZ"

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Puan kaybı hakkında konuşan Buruk, "Geçen sene de burada kazanamadık. Bu sefer de berabere kaldık. Üzülüyoruz, canımız sıkılıyor. Önde olan biziz. Kendimize güveneceğiz. Daha çok konsantre olacağız. Rakipleri daha çok önemseyeceğiz." dedi.

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Okan Buruk galatasaray
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