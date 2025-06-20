Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Roma ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından geri dönmeye hazırlanan Danimarkalı futbolcuyu kadroda kesin olarak düşünmüyor.

"ANTRENMANA BİLE GELMESİN"

Kiradan dönecek oyuncuları yeniden antrenmanda görme fikrine açık olan Okan Buruk, Zaniolo'yu da kampta deneyecek. Bir diğer kiradan dönecek Nelsson için ise çok net konuşan Okan Buruk, Danimarkalı futbolcuyu tesislerde görmek istemediğini Dursun Özbek'e bildirdi.

GELDİĞİ GİBİ GÖNDERİLECEK

Okan Buruk'un bu talebi sonrası Galatasaray, Nelsson'a gelecek teklifleri hemen değerlendirme kararı aldı. Menajerler tarafından Trabzonspor'a da önerilen Nelsson ile İtalya'dan Hellas Verona ve Como da ilgileniyor.