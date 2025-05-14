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Okan Buruk, Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi takımdan söz aldı!

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde oyuncularıyla özel bir toplantı yaparak kupayı ne kadar istediğini belirtti.

Okan Buruk, Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi takımdan söz aldı!
Emre Şen

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Trabzonspor ile finalde karşılaşacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla Gaziantep'te bir toplantı gerçekleştirdi.

"BU SEZONUN HAKKI İKİ KUPA"

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Okan Buruk'un, final öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Gaziantep'te kaldıkları otelde konuşan Okan Buruk, "Çok uzun bir sezon geçirdik. Zorlandık, savaştık, hep birlikte kaldık. Ligde artık son bir adım kaldı ama bu akşam farklı bir hikâye yazabiliriz. Bu sezonun hakkı iki kupa! Hadi, Galatasaray armasına bir kupa daha kazandırın" ifadelerini kullandı.

"BEN SİZE GÜVENİYORUM"

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Takımına güvendiğini söyleyen Okan Buruk, "Ben size güveniyorum, hepinize tek tek… Siz bu formayı taşıyan çok karakterli bir oyuncu grubusunuz. Bu mücadeleyi kazanacak kalbiniz, yeteneğiniz ve gücünüz var. Galatasaray tarihine adınızı altın harflerle yazdırmak sizin elinizde" sözlerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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