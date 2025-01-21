Okan Buruk, transfer dönemi için net konuştu! Tek tek mevki verdi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3 eşitlikle sona eren Dinamo Kiev mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, transfer dönemi için net konuşarak istedikleri bölgeleri açıkladı. İşte detaylar...

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"ASIL BÜYÜK RESME BAKALIM"

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, taraftarın protestosunada bir parantez açarak, "İyi başladık. Golle başladık. İkinci golü bulduk. Maçın genelinde çok az kalemize top getirdik. Buna rağmen aslında pozisyona girdik. Verdiğimiz pozisyonlar, ilk yarıda yediğimiz gol, kalemize hiç getirmedik. Daha iyi savunma yapabilirdik. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. 3-3, nasıl yenemezsinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gol atmaya, kazanmaya yaklaştık ama atamadık. Bu oyunu, oyun anlayışını devam ettireceğiz. Dört günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularımın cesaretle, fedakarlıkla oynadığını görüyoruz. Onlarla gurur duyuyorum. Lig lideriyiz, Avrupa'da hedeflerimiz var. Hedefimiz Ajax'ı deplasmanda yenmek. Oyuncularıma inanıyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz. Böyle şeyler olabiliyor. Üstünlük kurduk ama skora yansıtamadık. 3-3 sonrası ufak tefek sesler çıkıyor. Bunlar o andaki mutsuzluklar. Ufak tefek olabiliyor. Asıl büyük resme bakalım. Hafta sonu da onlarla birlikte burada buluşacağız, şampiyonluk yolunda önemli adım atacağız. Galatasaray çok büyük bir camia. Hepimiz adanmış şekilde çaba sarf ediyoruz. Taraftarımız da bizi destekliyor. Merak etmesinler, onlarla birlikte büyük başarılar elde edeceğiz. Avrupa'da hedefler aynı şekilde devam ediyor. Beklenmedik kayıplar yaşanıyor, hedeflerimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.

MUSLERA SÖZLERİ

Karşılaşma anında taraftarın protestosu ile karşılaşan Muslera'ya dair konuşan Buruk, "Geriye oynanan pastan sonra ıslık oldu. Muslera'ya gidince ıslıklanmadı. Geriye oynandığı için ıslık oldu. Hem maçta hem maçtan sonra taraftarımız kaptana sahip çıktı. Biz de sahip çıkacağız. Muslera ile ilgili net bir şey söyleyemezsiniz bugün. Çok net bir hata yapmadı. Her futbolcunun hatası olabilir. Kalecimizle ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz." sözlerini sarf etti.

"BİZE DAYATILAN OYUNU OYNAMAYIZ"

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Pozisyon çok vermedik ama çok gol yedik. Çok pozisyon verseydik daha üzücü olurdu. Rakip totalde 6 şut attı, 3'ü kaleyi tuttu. Savunma zaaflarından çok, rakibimizin bitiriciliği ve bizim yakın oynamamız gerekiyordu. Kornerde yakın olsak vuracağız, son golde yakın olsak gol olmayacak. Çok net pozisyon vermeden 3 gol yedik. Top taca çıkmış gibi gözüküyor. Taca mı çıktı derken bir duraksama ve gol yedik. Kötü bir gol yedik. Duran top, son pozisyon. Rakibin net pozisyonu olmadan maçı bitirdik. Gol yiyince savunma öne çıkıyor ama asıl isteğimiz iyi savunma ve iyi hücum. Bize Galatasaray savunma oynasın, 10 kişi geride beklesin, yarı sahasında beklesin dayatılıyor. Bunu oynamadık, oynamayız. Savunmayı tabii düşüneceğiz. Oyunumuzu değiştirmek, elimizdeki oyuncu kalitesini hücumda daha net kullanacağız. Dominant oyunu sürdüreceğiz. Tabii bu kadar gol yedik, düzelteceğiz. Transfer dönemi geldi, takviye yapacağız. Hem lig hem Avrupa için takviye yapacağız. Savunmayı düzelteceğiz. Az pozisyondan çok gol yiyoruz. Daha konsantre olacağız." dedi.

"HEM SAVUNMAYA HEM HÜCUMA"

Transfer konusunada netlik kazandıran Buruk, Transferde sadece hücuma oyuncu arıyor demiyoruz. Savunmaya da oyuncu bakıyoruz. Sağ bek, stoper için de haberler çıktı. İsteklerimiz savunmaya da transfer. Savunmayı daha güçlü, daha opsiyonlu hale getirmek istiyoruz. Oyun içi, maç maç, sakatlığa göre hamle yapmak gerekiyor. Dizilişte de düşünmek gerekiyor. Hem savunmaya hem hücuma oyuncu arıyoruz. Savunmaya baktığımız oyuncu sayısı hücumdan daha fazla." ifadelerini kullandı.