Okan Buruk: Tur için sahada her şeyi yapacağız

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına oyuncusu Carlos Ponck ile katılan Okan Buruk, "Odanın bu kadar kalabalık olduğunu görünce ne kadar önemli bir takımla oynayacağımızı anlamış oluyorum." dedi. "İNŞALLAH FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA OLUR" Rakiplerinin ilk maçta zorlanmadan kazandığını aktaran Okan Buruk, şunları kaydetti: "Ancak ilk maçta attığımız bir gol bugün bizi farklı düşünceler içerisinde tutmaya ve turu geçme ümidine inanmamızı sağladı. 2-0'lık bir galibiyet bize tur atlatabilir. Kendi sahamızda daha farklı bir oyun ortaya koyuyoruz. Hedefimiz turu geçmek. Zor olduğunu biliyoruz ama turu geçmek için sahada her şeyi deneyeceğiz. İlk maça baktığımızda deplasman takımı olarak iki forvetle başlamıştık. Pozisyona girme sayımız azdı, çok fazla hücum oyuncusu ile oynamak fazla pozisyona gireceğiniz anlamına gelmiyor. Rakibimizin ilk maçta gördükten sonra artılarını ve eksilerini daha iyi analiz edebiliyoruz. İki gün önce maç oynadık, üçüncü günde maça çıkacağız. Yorgunluklar olabilir. Ufak tefek sakatlıkları olan arkadaşlarımızı netleştirdikten sonra kadromuzu tam olarak ortaya çıkaracağız. Maçın başından sonuna kadar turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz. İnşallah futbol şansı da yanımızda olur."

"ÜLKEMİZE PUAN KAZANDIRACAK BİR GALİBİYETİ HEDEFLİYORUZ" Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı olmanın sorumluluğunu hissettiklerini vurgulayan Buruk, "Avrupa ligine başladığımızdan beri bu sorumluluğu hissettik. Ülke puanı çok önemli. Avrupa'daki takım sayısı açısından ülke puanı çok önemli. Burada olmamızın sebeplerinden biri de bunu önemsememiz. Ülkemiz için puan kazandıracak bir galibiyeti hedefliyoruz. Bunun için özellikle Türk futbolseverleri bu maça davet etmek istiyorum. Sadece Başakşehir için değil ülke için de çok önemli bir maça çıkıyoruz" şeklinde konuştu. "GALATASARAY İLE MUCİZEYİ BAŞARMIŞTIK" Okan Buruk, "Galatasaray ile UEFA Kupası'nı aldınız. Şimdi teknik direktör olarak bu kupa için mücadele ediyorsunuz. O günden bugüne sizin için neler değişti?" sorusuna ise, "İsmi değişti bir kere. Avrupa'da kupa kazanmak Türkiye'de bir takım için mucizevi bir şeydi. Galatasaray ile bunu başarmıştık. Ülkedeki başarılara baktığımızda en kalıcı olan başarı. Bunun içinde futbolcu olarak bulunmak benim için gurur vericiydi. Tek Türk takımı olarak Avrupa'da ülkemizi temsili ediyoruz. Bu takımın başında olmak beni heyecanlandırıyor. İlk maçı kaybettik ama ümidimiz devam ediyor. Bundan çok daha zorunu Mönchengladbach deplasmanında başarmıştık. 1-0 geriye düştükten sonra 2 gol atıp başarmıştık. Yarın da bir sonraki tura geçmek için oyuncularımızla elemizden geleni apacağız. İnşallah son 16 içinde oluruz. İlk maçtaki oyunumuz yeterli değildi ama yarın daha farklı bir takım olacağız" diye yanıt verdi.