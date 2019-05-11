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Okan Buruk: Türk futbolu adına herkesin üzüldüğü bir hakem sahadaydı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 11.05.2019 21:33 | Son Güncelleme

Galatasaray'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Hepimizin kenardan, tribünden, televizyondan izlerken Türk futbolu adına herkesin üzüldüğü bir hakem sahadaydı" dedi.

Okan Buruk: Türk futbolu adına herkesin üzüldüğü bir hakem sahadaydı

Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada ayağı kırılan Emre Akbaba'ya 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Maçı kazanmaya çok yaklaştıklarını belirten Buruk, şunları kaydetti:

"Özellikle de 2-1 öne geçtikten sonra kazanmaya yakın olan taraftık. Çok erken 10 kişi bırakıldık. Devamında öne geçtik. Daha sonra verilen penaltının, penaltı olduğunu görmedik. Maçtan sonra hakem hepimize 'İzleyin, izleyin.' dedi. İzleyince de açıkçası hiçbir şey görmedik. VAR ekranında hakemlere başka bir şey mi gösteriliyor yoksa bizim televizyonda izlediklerimizle ikisi aynı şey mi? Bunu sorgulamak gerekiyor. Bu kadar önemli maçın hakeminin uzun süre görev almamış, daha sonra yeni MHK ile görev almaya başlayan Serkan Çınar olmaması gerekirdi."

Her şeye iyi niyetle yaklaştıklarını aktaran Buruk, şöyle devam etti:

"Hakem bugün gerçekten kötü maç yönetti, kötü kararlar verdi. Galatasaray'ın galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Sonuçta 3-2 kazanmış bir takım var sahada, tebrik ediyorum ama gerçekten sahada çok kötü bir hakem vardı. Hepimizin kenardan, tribünden, televizyondan izlerken Türk futbolu adına herkesin üzüldüğü bir hakem sahadaydı. Sonuçta bu atamayı yapan bir Merkez Hakem Kurulu (MHK) var. Bunun en büyük sorumlusu da MHK olacaktır. Onlar da inşallah Türk futbolu için, Türk futbolunun ve hakemlerinin gelişimi için üstüne düşeni yapar. Cüneyt Çakır markasını gururla izliyoruz ama VAR'da hakemler, ekrana baktıkları halde göremiyor. Bence Türk futbolundaki en büyük sıkıntı bu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Galatasaray'ı kutluyorum. Onlar da mücadele etti biz de mücadele ettik. Bir takım kazanacaktı. Biz de Avrupa hayalimizi özellikle ikinci yarıda hakem hatalarıyla yitirdiğimiz maçlarla kaybetmiş bulunuyoruz. Onlara da teşekkür ediyorum."

Yapılan yanlışların hesabını verecek insanların olduğunu kaydeden Buruk, "Bir yanlış yapılıyorsa bunun hesabını verecek insanlar var. Hocalar yanlış yapıyor, hocaların görevine son veriliyor. Başkanlar yanlış yapıyor, onların görevine son veriliyor veya istifa ediyorlar. Hata yapan futbolcu yedek kalıyor, bekliyor, değişiyor. Türkiye'de değişmeyen tek şey hakemler. Hiç ileriye gitmeden hep geriye giderek Türk futbolunun içerisinde belirleyici olmak durumunda kalıyorlar. Bugün kötü bir hakem vardı. Kötü bir hakemin böyle bir maça verilmesi, en büyük yanlış bu. Bunun da faturasını ödeyecek olan MHK'dır." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, hayallerinin hatalarla ellerinden alındığını savunarak, "Bir maçta VAR çizgisi gitti, bir maçta ofsayt olan pozisyonda penaltı verdiler. Üç mağlubiyet aldık, 3'ünde de nokta atışı var. Hakemler de bilmiyor diyelim. Görerek insan karar veremiyorsa bilmiyorlar demektir. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hedeflerimiz, hayallerimiz vardı ama böyle hatalarla elimizden alınması bizi üzüyor. İnşallah bir sonraki seneye diyelim." şeklinde görüş belirtti.

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