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Okan Buruk'u çılgına çevirdi! 80'de oyuna giren isim hiç bir şey yapmadı... Maç boyunca tüm istatistikleri '0'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.08.2024 11:28
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Young Boys karşısında 3-2 kaybedilen mücadelenin 80. dakikasında oyuna giren Leo Dubois 10 dakika oynadığı karşılaşmada 'sıfır' çekti. İşte detaylar...

Okan Buruk'u çılgına çevirdi! 80'de oyuna giren isim hiç bir şey yapmadı... Maç boyunca tüm istatistikleri '0'
Leo Dubois

Leo Dubois

FRA Fransa
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 3-2 yenildi.

Devler Ligi şansını İstanbul'a bırakan temsilcimizde bazı isimlerin performansı büyük hayal kırıklığı yaratırken Dubois adeta saç baş yoldurdu.

SAÇ BAŞ YOLDURDU

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Young Boys karşısında oyuna 80. dakikada dahil olan Leo Dubois ne hücumda ne de savunmada herhangi bir etkinlik gösteremedi.

SIFIR ÇEKTİ

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10 dakika oyunda kalan Dubois, ne hücumda ne de savunmada herhangi bir istatistik kaydedemedi ve tüm rakamlarını "0" olarak tamamladı.

İşte Leo Dubois'in istatistikleri;

Uzaklaştırma: 0
Pas Arası: 0
Top Kapma: 0
İkili Mücadele: 0
Hava Topu: 0
Engellediği Şut: 0
Yaptığı Faul: 0
Topla Buluşma: 0
Pas: 0
Şut: 0
RCS Topla Buluşma: 0
Çalım: 0
Yapılan Faul: 0
Ofsayt: 0

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk son dakika Leo Dubois galatasaray
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