Okan Buruk'u çılgına çevirdi! 80'de oyuna giren isim hiç bir şey yapmadı... Maç boyunca tüm istatistikleri '0'

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 3-2 yenildi.

Devler Ligi şansını İstanbul'a bırakan temsilcimizde bazı isimlerin performansı büyük hayal kırıklığı yaratırken Dubois adeta saç baş yoldurdu.

SAÇ BAŞ YOLDURDU

Young Boys karşısında oyuna 80. dakikada dahil olan Leo Dubois ne hücumda ne de savunmada herhangi bir etkinlik gösteremedi.

SIFIR ÇEKTİ

10 dakika oyunda kalan Dubois, ne hücumda ne de savunmada herhangi bir istatistik kaydedemedi ve tüm rakamlarını "0" olarak tamamladı.

İşte Leo Dubois'in istatistikleri;

Uzaklaştırma: 0

Pas Arası: 0

Top Kapma: 0

İkili Mücadele: 0

Hava Topu: 0

Engellediği Şut: 0

Yaptığı Faul: 0

Topla Buluşma: 0

Pas: 0

Şut: 0

RCS Topla Buluşma: 0

Çalım: 0

Yapılan Faul: 0

Ofsayt: 0