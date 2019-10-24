Okan Buruk: Ülke puanı için çok önemli bir galibiyet aldık

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında ağırladığı Wolfsberger'i 1-0 yenen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, hem turuncu-lacivertli ekip hem de ülke puanı için çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, "Maç öncesi rakibimizin ne kadar sürprizlerle dolu bir takım olduğunu söylemiştim. Kazandığı maçlar ve puanlarla her şeye açık bir takım olduğunu gösteriyordu. Çok çabuk kaleye giden bir takımdı. Maç içinde önde baskı yapan bu baskı kırıldığında rakibe pozisyon veren bir takımdı, birçok pozisyon bulduk. Rakibimiz ilk 15 dakika iyi başladı, bize karşı üstündü, ilk yarının sonlarında ve ikinci yarı oyunu lehimize çevirdik. İkinci yarı bulduğumuz gol bize hem skoru hem de galibiyeti getirdi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LİGİNİN ÜZERİNDE BİR MAÇ OLDU"

Potansiyellerinin bu maçtan daha fazla olduğunun altını çizen Buruk, "Oyun içerisinde baktığımızda Wolfsberger'i överek başlayalım, çok dirençli, çok koşan, rakibini çok bozan bir takım. Kimseye karşı kolay kolay nefes aldırmayan bir takım. Bunun zorluklarını zaman zaman yaşadık, Türkiye liginin üzerinde bir maç oldu. Biz daha iyisini yapabiliriz. Yorgunluklar, sakatlıklar vardı ama maçın sonunu iyi getirdiğimizi düşünüyorum özellikle ikinci yarı" şeklinde konuştu.