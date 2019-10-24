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Okan Buruk: Ülke puanı için çok önemli bir galibiyet aldık

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.10.2019 23:26 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Belki sadece bizi güçlendirmedi, Türk takımlarını da güçlendirecek bir galibiyet aldık" dedi.

Okan Buruk: Ülke puanı için çok önemli bir galibiyet aldık

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında ağırladığı Wolfsberger'i 1-0 yenen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, hem turuncu-lacivertli ekip hem de ülke puanı için çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, "Maç öncesi rakibimizin ne kadar sürprizlerle dolu bir takım olduğunu söylemiştim. Kazandığı maçlar ve puanlarla her şeye açık bir takım olduğunu gösteriyordu. Çok çabuk kaleye giden bir takımdı. Maç içinde önde baskı yapan bu baskı kırıldığında rakibe pozisyon veren bir takımdı, birçok pozisyon bulduk. Rakibimiz ilk 15 dakika iyi başladı, bize karşı üstündü, ilk yarının sonlarında ve ikinci yarı oyunu lehimize çevirdik. İkinci yarı bulduğumuz gol bize hem skoru hem de galibiyeti getirdi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LİGİNİN ÜZERİNDE BİR MAÇ OLDU"
Potansiyellerinin bu maçtan daha fazla olduğunun altını çizen Buruk, "Oyun içerisinde baktığımızda Wolfsberger'i överek başlayalım, çok dirençli, çok koşan, rakibini çok bozan bir takım. Kimseye karşı kolay kolay nefes aldırmayan bir takım. Bunun zorluklarını zaman zaman yaşadık, Türkiye liginin üzerinde bir maç oldu. Biz daha iyisini yapabiliriz. Yorgunluklar, sakatlıklar vardı ama maçın sonunu iyi getirdiğimizi düşünüyorum özellikle ikinci yarı" şeklinde konuştu.

"İLK AVRUPA KUPASI GALİBİYETİM"
"Bu galibiyetin bizi psikolojik anlamda çok güçlendirdiğine inanıyorum" diyen Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki sadece bizi güçlendirmedi, Türk takımlarını da güçlendirecek bir galibiyet aldık. Avrupa kupalarında gruplarda takımlarımız galibiyet alamamıştı. Bunun bir başlangıç olmasını ve bundan sonra takımlarımızın hepsinin gruplarında daha fazla maç kazanan ve ülke puanını katkı yapan takımlar olmasını diliyorum. Hem bizim için hem ülke için önemliydi. Benim ilk Avrupa kupası galibiyetim, İrfan'ın ilk golü bunlar da çok değerli ama biz şu an ülke futbolunun geleceği için ülke puanını bütün her şeyin önünde tutuyoruz. O yüzden çok değerli bir galibiyet oldu."

"BU TAKIMLAR OLYMPIAKOS'TAN ÇOK DAHA İYİ"
Okan Buruk, "Bugün ortaya koyduğunuz futbolu Olympiakos karşısında oynayabilseydiniz Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu gruptaki bütün takımlar bence Olympiakos'tan çok daha iyi oynayan, iyi takımlar. Olympiakos maçlarını çok üstün olarak geçirdik, çok net gol pozisyonlarını kaçırdık, bir maç 10 kişi kaldık, şanssızlıklar yaşadık. Şanssız bir play-off geçirdik. Bugünkü grubumuzdaki takımlarla karşılaştırdığımızda Olympiakos'u bu takımların bir adım gerisine koyuyorum" yanıtını verdi.

"BU MAÇ ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"
Buruk, ilk yarı sonunda oyundan çıkan Mahmut Tekdemir'in durumuyla ilgili olarak, "Bütün maçlar önemli, değerli bugünkü maçtan önce de bu maçın ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Hem bizim hem de ülke puanı için çok değerliydi. Bugün ne olursa olsun çok fazla oyuncu değiştirmeden elimizdeki en iyi 11'le sahaya çıktık. Mahmut'un arka adalesinde gerilme oldu, riske etmemek için dışarıya aldık. MR'dan sonra durumu belli olacak. İnşallah pazartesiye kadar yetişir" açıklamasını yaptı.

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Futbol Medipol Başakşehir okan buruk UEFA Avrupa Ligi Wolfsberger

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