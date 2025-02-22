Okan Buruk'un derbi planı! Değişim yapacak... Radikal karar

AZ Alkmaar'a karşı hem içerde hemde deplasmanda vasat bir futbol sergileyen Sarı-Kırmızılılar'ın olumsuz bir sonuç için tahammülleri yok. Özellikle taraftarda her ne kadar takımlar ligde 6 puan önde olsalarda, Avrupa performansı nedeniyle sosyal medyadan hem Okan Buruk'a hemde yöneticilere tepki göstermişti.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un orta saha ve savunmada değişiklik yapacağı, 4-3-3 sistemiyle derbi kadrosunu oluşturacağı belirtildi. 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının son anlarında oyuna giren ve kısa sürede taraftarın beğenisini alan Mario Lemina'nın da 11'de olması bekleniyor. Lemina'nın kadroya dahil edilmesi ile beraber Merteens'in yedek kulübünesine geçeceği öğrenildi. Orta saha kurgusunun Torreira-Lemina-Sara üçlüsünden oluşacağı, savunmada ise beklerde Frankowski ve Eren Elmalı'nın, stoperde Sanchez ve Abdülkerim ikilisinin görev alacağı ifade edildi.

CUESTA KULÜBEYE

Sarı-kırmızılıların ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden Carlos Cuesta'nın maça yedekler arasında başlayabileceği kaydedildi. Cuesta şu ana kadar aldığı sürede gösterdiği performans ile bekleneni karşılayamadı. Taraftarında sosyal medyada Cuesta hakkında oldukça sert eleştiriler yapıldığı görüldü.

YUNUS DÖNÜYOR

Uzun süredir sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün ise bugün ve yarın takımla beraber antrenman yapacağı ancak ilk 11'de yer almayacağı belirtildi. Maçın gidişatına göre Yunus oyuna dahil olacak. Galatasaray'ın derbideki hücum hattının Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Roland Sallai'den oluşması bekleniyor.