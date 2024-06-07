Okan Buruk'un Jose Mourinho sözleri sosyal medyada gündeme oturdu! ''Görüşmede ben yoktum''

Galatasaray'da Okan Buruk, 2 yıl daha görevine devam edecek. Düzenlenen imza töreninde konuşan Okan Buruk'un Jose Mourinho sözleri sosyal medyada beğeni aldı.

"ASIL WINNER GALATASARAY!"

"Winner Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray! Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz."

JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI

Soru: "Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?"

Okan Buruk: "Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok."

Dursun Özbek: "Bence var"

"ERDEN TİMUR SONRASI AYRILACAĞI SÖYLENEN FUTBOLCULAR VAR. BU HABERLER DOĞRU MU?"

Okan Buruk: "Erden Bey yanımızda olduğunu dışarıdan net bir şekilde gösteriyor. Hepimizin hayatı Galatasaray'a adanmış. Oyuncularla ilgili sorun yok. Temmuz ayının başında hepsi burada olacak. Ayrılmak istediğimiz oyuncular olacak, devam etmek istediklerimiz bizimle olacak. Olumsuz bir şey olmadı."

"HAYALİMİ YAŞIYORUM"

"2018'de Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Öyle bir takımla kupa kazanmak çok değerliydi. Hedefim Galatasaray'ın teknik direktörü olabilmekti. Rizespor, Başakşehir ile şampiyonluk... Burada şampiyonluklar ve Süper Kupa... Hayalimi yaşıyorum. Bundan sonra hedefimiz sırayla kupaları kazanmak. İlk hedef 5. yıldız. Galatasaray'ın hayalleri bitmiyor, hiçbir camiaya benzemiyoruz. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Yine şampiyon olmak ve geçen sene insanların ve bizim ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne yine girmek istiyoruz."

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Soru: "En çok orta saha konusu tartışılıyor. Saf 6 numara mı istiyorsunuz yoksa çift yönlü 8 numaraya daha yakın bir oyuncu mu istiyorsunuz?"

Okan Buruk: "Elimizde mevcut oyuncular var. Onların dışında bir profil bakacağız ama burada önemli olan bize çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu. Başkanımız da sağ olsun bize bu konuda yetkiyi verdi. Bu anlamda bütçemiz de olacak. O konuda kimse merak etmesin. Özellikle sağ bek, bizim için acil transfer yapmamız gereken bir mevki."

"ERDEN KARDEŞİMİ 2016 YILINDA BEN GETİRDİM"

Dursun Özbek: "Erden kardeşimi 2016 yılında ben getirdim. Benden sonra da ilişkisi hiç kesilmedi. Her zaman Galatasaray'a hizmet etti. Yeni dönemde de kalması için teklifte bulundum."

"ERDEN KARDEŞİM, GENÇ VE HASSAS BİRİ"

Dursun Özbek: "Erden kardeşimiz, yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Ben kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte bulundum. Galatasaray, diğer kulüplere benzemiyor. Eleştirilere çok açık. Bunları dinlemek ve faydalanmak zorundasınız. Erden kardeşim, genç ve hassas biri. Dolayısıyla bunlardan etkilendiğini düşünüyorum ama Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir."

"TUTUNACAK BİR DAL ARARSAN MUTLAKA VARDIR"

Dursun Özbek: Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Düşünün ne kadar büyüktür, ne kadar çok dalı vardır. Tutunacak bir dal ararsan mutlaka vardır. Böyle bir cevap vermek istedim. Galatasaraylılığın getirdiği esaslar çerçevesinde beraberlik ve bütünlük hiçbir zaman bozulmaz. Galatasaraylı tartışabilir, eleştirilebilir, ortak akılla hareket etmeyi arar. Her konuda rekor kırmasının, öne çıkmasının sebepleri de bunlardır.

"ERDEN BEYİN KİME KIRGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Soru: "Erden beyin kime kırgın olduğunu düşünüyorsunuz? Erden beye 2 sene önce gerçekten başkanlık için söz verdiniz mi? Size bunun için mi kırgın?"

Dursun Özbek: "Hayır. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım ve onun başkanıyım. biz hepimiz Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Ben Galatasaray'a hizmet etmeye Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğumun ikinci günü başladım. 'Ben başkan olacaktım, olmadım' falan... Galatasaraylı böyle düşünmez. Hiçbir Galatasaraylının, Galatasaray'a küsme hakkı yoktur."





