Okan Buruk'un öfkesi dinmiyor! "Hakemlik hayatını bitiririm..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a karşı oynanan maçtaki hakem kararlarını bir kez daha eleştirdi.

"BUGÜN DE Mİ KAZANAMAYACAĞIZ DEDİK"

Kocaelispor karşılaşmasının zorlu geçtiğini belirten Buruk, rakip karşısında birçok fırsat yakaladıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezon Kocaelispor'a karşı galibiyet alamamalarının psikolojik etkisine de dikkat çekerek, "Geçen sene 2 maçta da Kocaelispor'u yenememiştik. Psikolojik olarak bugün de mi kazanamayacağız dedik. Kaleci kurtarışları, sayılmayan gol, pozisyonlar... Çok fazla pozisyona girdik" dedi.

Buruk, hücumdaki üretkenliklerinden memnun olduğunu belirterek karşılaşmanın sonunda istedikleri sonucu aldıklarını ifade etti.

YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSINDAN MEMNUN

Okan Buruk, Kocaelispor maçında forma şansı bulan yeni oyuncuların performanslarını da değerlendirdi.

Leao ve Deniz Gül'ün ortaya koyduğu oyundan memnun kaldığını belirten Buruk, Lesley'nin oyuna girdikten sonra olumlu katkı yaptığını söyledi. Batrakov'un da farklı bir pozisyonda görev aldığını aktaran deneyimli çalıştırıcı, genel anlamda takımın isteğinden memnun olduğunu dile getirdi.

GÖZLER TRABZONSPOR MAÇINDA

Galatasaray'ın gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmaya da değinen Buruk, bordo-mavili ekibin motivasyonunun yüksek olacağını söyledi.

Sakat oyuncuların durumuna ilişkin de bilgi veren Buruk, Osimhen ve Lemina'nın karşılaşmaya yetişmesi halinde daha güçlü bir kadroyla sahaya çıkabileceklerini ifade etti.

SPORTING MAÇINDAKİ HAKEM KARARLARINA YENİDEN TEPKİ

Buruk'un açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon karşılaşması oldu. Galatasaray Teknik Direktörü, maçtaki VAR yönetimine yönelik eleştirisini bir kez daha gündeme taşıdı.

"HAKEMLİK HAYATINI BİTİRİRİM"

Sporting maçındaki VAR hakeminin kararlarını sert sözlerle eleştiren Buruk, "Ben olsam, Sporting maçındaki VAR hakeminin hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, Galatasaray'ın Sporting karşılaşmasının ardından hakem yönetimine yönelik tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.