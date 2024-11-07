SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk'un rekor kırdığı maçta Galatasaray Tottenham'ı yıktı geçti: 3-2

Okan Buruk'un rekor kırdığı maçta Galatasaray Tottenham'ı yıktı geçti: 3-2

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.11.2024 22:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında taraftarının desteği önünde İngiliz devi Tottenham’ı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, etkili oyunuyla ilk yarıyı 3-2’lik üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda da baskısını kesmeyen Aslan, Premier Lig ekibini yıkarak 3 puanın sahibi oldu.

Okan Buruk'un rekor kırdığı maçta Galatasaray Tottenham'ı yıktı geçti: 3-2

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Premier Lig devi Tottenham ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar kritik mücadelede rakibini 3-2 ile geçti.

Hakem Lawrence Visser'in düdük çaldığı karşılaşmada sarı - kırmızılıları Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in (2) attığı goller galibiyete taşıdı. Konuk ekibinin golleri ise Will Lankshear ve Dominic Solanke kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki puanını 10'a yükselten Aslan, yoluna namağlup devam etti. Okan Buruk ve öğrencileri daha öncesinde PAOK'u ve Elfsborg'u mağlup ederken Rigas ile 2-2 berabere kalmıştı.

VICTOR OSIMHEN GALİBİYETTE PARLADI

410741_GALATASARAY---TOTTENHAM-FOTO-SAYCAN-SAY

Daha önce sarı - kırmızılı forma ile UEFA Avrupa Ligi'nde gol sevinci yaşayamayan Victor Osimhen, Tottenham karşısında ilk yarıdan iki gol bularak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Aynı zamanda Nijeryalı santrafor İngiliz ekibi karşısında, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ilk kez bir maçın ilk yarısında iki gol atmış oldu.

ÜST ÜSTE İKİ KEZ

410738_GALATASARAY---TOTTENHAM-FOTO-SAYCAN-SAY

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana ilk yarısında üç gol attığı iki maçı turnuvadaki son iki karşılaşmasında oynadı. Sarı - kırmızılar hem Elfsborg hem de Tottenham karşısında ilk yarıda üç gol buldu.

OKAN BURUK TÜRKİYE TARİHİNE GEÇTİ

4-Paok

Bu galibiyet, Okan Buruk için de tarihi bir anlam taşıdı. Buruk, diğer Türk hocaları geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu.

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

2

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde tek değişiklik yaptı - Buruk, Beşiktaş derbisindeki 4-4-2 formasyonunda değişikliğe giderek takımını sahaya 3-4-1-2 dizilişiyle sürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, Rolan Sallai'den UEFA kadrosunda yer almadığı için yararlanamadı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi Tottenham Hotspur Yunus Akgün galatasaray Victor Osimhen
En Çok Okunan Haberler
Arif Güran'dan dikkat çeken açıklama! "Bugün Nevzat Bahtiyar da suçsuz olabilir"

Arif Güran'dan dikkat çeken açıklama! "Bugün Nevzat Bahtiyar da suçsuz olabilir"

Fed faiz kararını açıkladı! İkinci faiz indirim kararı: 25 bazlık puanlık indirim

Fed faiz kararını açıkladı! İkinci faiz indirim kararı: 25 bazlık puanlık indirim

Tottenham'ı avladı! Burak Yılmaz'dan sonra bir ilke imza attı

Tottenham'ı avladı! Burak Yılmaz'dan sonra bir ilke imza attı

Sazı eline aldı 2 gol birden attı... Tottenham'ı yıktı!

Sazı eline aldı 2 gol birden attı... Tottenham'ı yıktı!

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli olmak üzere! Sezon sonunda ezeli rakibe imzayı atıyor...

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli olmak üzere! Sezon sonunda ezeli rakibe imzayı atıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.