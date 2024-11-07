Okan Buruk'un rekor kırdığı maçta Galatasaray Tottenham'ı yıktı geçti: 3-2

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Premier Lig devi Tottenham ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar kritik mücadelede rakibini 3-2 ile geçti.

Hakem Lawrence Visser'in düdük çaldığı karşılaşmada sarı - kırmızılıları Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in (2) attığı goller galibiyete taşıdı. Konuk ekibinin golleri ise Will Lankshear ve Dominic Solanke kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki puanını 10'a yükselten Aslan, yoluna namağlup devam etti. Okan Buruk ve öğrencileri daha öncesinde PAOK'u ve Elfsborg'u mağlup ederken Rigas ile 2-2 berabere kalmıştı.

VICTOR OSIMHEN GALİBİYETTE PARLADI

Daha önce sarı - kırmızılı forma ile UEFA Avrupa Ligi'nde gol sevinci yaşayamayan Victor Osimhen, Tottenham karşısında ilk yarıdan iki gol bularak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Aynı zamanda Nijeryalı santrafor İngiliz ekibi karşısında, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ilk kez bir maçın ilk yarısında iki gol atmış oldu.

ÜST ÜSTE İKİ KEZ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana ilk yarısında üç gol attığı iki maçı turnuvadaki son iki karşılaşmasında oynadı. Sarı - kırmızılar hem Elfsborg hem de Tottenham karşısında ilk yarıda üç gol buldu.

OKAN BURUK TÜRKİYE TARİHİNE GEÇTİ

Bu galibiyet, Okan Buruk için de tarihi bir anlam taşıdı. Buruk, diğer Türk hocaları geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu.

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde tek değişiklik yaptı - Buruk, Beşiktaş derbisindeki 4-4-2 formasyonunda değişikliğe giderek takımını sahaya 3-4-1-2 dizilişiyle sürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, Rolan Sallai'den UEFA kadrosunda yer almadığı için yararlanamadı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.