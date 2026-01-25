SPOR

Okan Buruk'un rekoru Türkiye'de bir daha kolay kolay kırılamayacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig tarihinde bir takımla deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-1’lik skorla mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu müsabakayla birlikte bir rekora daha imza attı.

EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK ADAM OLDU

Okan Buruk un rekoru Türkiye de bir daha kolay kolay kırılamayacak! 1

Sarı-kırmızılılarda 4. sezonunu geçiren Buruk, Karagümrük galibiyetiyle Süper Lig tarihinde bir takımla deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu sayıya dış sahada oynadığı 64 lig maçında ulaştı.

Galatasaray ile Süper Lig’de üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa’yı da 1’er kez kazandı.

Süper Lig’de bu alanda Fatih Terim (Galatasaray) 80, Gordon Milne (Beşiktaş) 95 ve Şenol Güneş de (Trabzonspor) 100 müsabakada 50. deplasman galibiyetini elde etti.

