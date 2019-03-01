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Okan Buruk'un takımları son 4 maçta Fenerbahçe'ye kaybetmedi

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 01.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 4 maçın tamamını kazandı ve 1 de kupa sevinci yaşadı. Buruk, Fener'e karşı toplamda ise 9 kez karşılaştı ve 4'er galibiyet ve mağlubiyet aldı.

Okan Buruk'un takımları son 4 maçta Fenerbahçe'ye kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan sarı-lacivertliler ile ligin ikinci yarısının flaş ekibi Rize kozlarını paylaşacak. Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk ile başarılı performans göstererek düşme hattından uzaklaştı. Buruk'un takımları Fenerbahçe'ye karşı son maçlarda üstün.

5 TAKIMLA FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNADI

Okan Buruk, Fener'e karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdığı dönemlerde rakip oldu. Toplam 9 kez sarı-lacivertliler ile karşılaşan genç teknik adam, sahadan 4 kez galip ayrıldı, 4 kez de mağlup oldu. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye karşı son 4 maçtan da galip ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri, 1 de rakibinin elinden Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı.

Okan Buruk'un teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlar şöyle:

Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

Fenerbahçe: 1 - Gaziantepspor: 0 (Süper Lig)

Gaziantepspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (Süper Lig)

Fenerbahçe: 2 - Sivasspor: 1 (Süper Lig)

Fenerbahçe: 3 - Akhisarspor: 1 (Süper Lig)

Akhisarspor: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Kupası)

Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 3 (Süper Lig)

Çaykur Rizespor: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

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