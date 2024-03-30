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Okan Buruk'un talipleri birer birer artıyor! Son talip İngiltere'den geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.03.2024 10:24
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Galatasaray'ın başında gösterdiği başarıyla kendinden söz ettiren Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Dursun Özbek ve yönetiminin henüz sözleşme önermediği Okan Buruk konusunda yeni bir gelişme yaşandı...

Okan Buruk'un talipleri birer birer artıyor! Son talip İngiltere'den geldi...

Galatasaray'ın başında şampiyonluğa koşan Okan Buruk'a henüz sözleşme önerilmemesi taraftarı bir hayli endişelendiriyor. Bunu fırsat bilen İngiliz ekibi Brighton Okan Buruk konusunda nabız yokladı.

SEZON SONUNDA TAKIMDAN AYRILACAK

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Brighton'u çalıştıran Roberto De Zerbi'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Liverpool veya Bayern Münih'in başına geçmesi beklenen De Zerbi'nin yerine Okan Buruk düşünülüyor.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY

50 yaşındaki Okan Buruk'un ilk önceliğinin Galatasaray olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılıların teklif yapması halinde düşünmeden kabul edeceği ifade ediliyor.

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