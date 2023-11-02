Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Galatasaray'dan görülmemiş zam...

Galatasaray'ın başında adeta harikalar yaratan Okan Buruk'un sözleşmesi konusunda yeni gelişmeler yaşanmıştı. Sarı-kırmızılılardan yıllık 20 milyon TL kazanan Okan Buruk'un maaşına belirgin bir zam yapıldı.

OKAN BURUK'UN YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz sezon 20 milyon TL kazanan Okan Buruk'un maaşı yüzde 150 zamla 50 milyon TL'ye çıkarıldı. Tecrübeli teknik adamın maaşına belirgin bir zam yapan sarı-kırmızılılar Okan Buruk'a olan sadakatini böyle göstermiş oldu.

KAP AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Galatasaray kulübü, Okan Buruk'un yeni sözleşmesini ve detaylarını kısa süre içinde KAP'a bildirerek açıklama yapacak.





