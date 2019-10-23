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Okan Buruk: Wolfsberger maçını kazanmak istiyoruz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 23.10.2019 18:54 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde şanslarının devam etmesi için Wolfsberger maçından galip ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Okan Buruk: Wolfsberger maçını kazanmak istiyoruz

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında evinde Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Gruptaki puanlara baktığımızda 1 puan aldık. Gruptaki şansımızı devam ettirmek için kazanmamız lazım. Kazanmak için oynayacağız. Rakibimiz Avrupa Ligi’nde ve ligdeki durumumuza baktığımız zaman her an her şeyi yapabilecek güce sahip bir takım. Oyun sistemini değiştirmeden her takıma karşı aynı anlayışla oynayan bir takım. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Kendi sahamızda kazanıp yolumuzu iddialı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu açıdan bizim için önemli olacak. Kazan taraf olmayı istiyoruz” diye konuştu.

Takımdaki futbolcuların son durumu hakkında da bilgi veren Buruk, “Aleksic’in sakatlığı devam ediyor. Diğer oyuncularımıza antrenmandan sonra karar vereceğiz. Epureanu ve Skrtel’i zaman zaman onların sağlık durumuna göre değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Ülke puan açısından bizim için değerli maç. Bu maça çok önem veriyoruz. Bunu kazanmak için elimizdeki en iyi 11 ile çıkmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
okan buruk Medipol Başakşehir

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