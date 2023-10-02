Okan Buruk, yarın tarihe geçebilir! Manchester United maçında bir ilk gerçekleşebilir

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00’de Old Trafford’da İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Grubun ilk maçında sarı-kırmızılılar, evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken, Manchester ise deplasmanda Bayern Münih’e 4-3 kaybetti.
Manchester United ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan’ın 4 golüne, Manchester 8 golle karşılık verdi.
İki takım son resmi maçını 20 Kasım 2012’de İstanbul’da oynadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. 30 Temmuz 2016 tarihindeki hazırlık maçını ise Manchester United 5-2 kazandı.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Old Trafford'da galibiyet alan ilk teknik direktör olarak tarihe geçmek istiyor.
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir’de 17, Galatasaray’da da 7 olmak üzere Avrupa kupalarında toplam 24 kez mücadele etti. Buruk’un takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki bu müsabakalarda 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 49 yaşındaki teknik adam, Galatasaray’ın başında çıktığı 7 Avrupa maçında 5 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.
Okan Buruk, Başakşehir’in başındayken Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ile 2 kez karşılaştı ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.
Manchester United, Premier Lig’de geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 9 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızılılar, bu mücadelelerde 7 gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Erik ten Hag’ın öğrencileri bu performansıyla lige en kötü başlangıcını yaptı.