Okan Buruk, yarın tarihe geçebilir! Manchester United maçında bir ilk gerçekleşebilir

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00’de Old Trafford’da İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Grubun ilk maçında sarı-kırmızılılar, evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken, Manchester ise deplasmanda Bayern Münih’e 4-3 kaybetti.

YEDİNCİ RANDEVU

Manchester United ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan’ın 4 golüne, Manchester 8 golle karşılık verdi.

İki takım son resmi maçını 20 Kasım 2012’de İstanbul’da oynadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. 30 Temmuz 2016 tarihindeki hazırlık maçını ise Manchester United 5-2 kazandı.

TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Old Trafford'da galibiyet alan ilk teknik direktör olarak tarihe geçmek istiyor.

OKAN BURUK’UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir’de 17, Galatasaray’da da 7 olmak üzere Avrupa kupalarında toplam 24 kez mücadele etti. Buruk’un takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki bu müsabakalarda 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 49 yaşındaki teknik adam, Galatasaray’ın başında çıktığı 7 Avrupa maçında 5 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Okan Buruk, Başakşehir’in başındayken Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ile 2 kez karşılaştı ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

MANCHESTER UNİTED’DAN LİGDE KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Manchester United, Premier Lig’de geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 9 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızılılar, bu mücadelelerde 7 gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Erik ten Hag’ın öğrencileri bu performansıyla lige en kötü başlangıcını yaptı.

