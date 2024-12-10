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Okan Buruk "Zaman veremiyorum" dedi ve... Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık durumunu açıkladı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.12.2024 16:53
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son alınan Sivasspor galibiyetinde sakatlık yaşan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk "Zaman veremiyorum" dedi ve... Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık durumunu açıkladı!

'Spor Zirvesi"nde yılın şampiyon teknik direktörü ödülünü kazanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşısında sakatlık yaşayan futbolcularından Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

"BARIŞ ALPER İÇİN SÜRE VEREMİYORUZ"

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Barış Alper Yılmaz'ın durumuna değinen Okan Buruk, "Sakatlıklar çok fazla oluyor. Bu tür basmalar, müdahaleler çok fazla oluyor. Orada direkt olarak ayağına basılması hepimizi üzen şeylerden biri, ikincisi hakemin VAR'a gidip kırmızı kart vermemesi de bu olayı biraz daha ön plana çıkarttı. VAR'dan kırmızı kart gelmemesi belki bu olayın çok fazla ön plana çıkmasına yol açtı. Barış güçlü bir fiziğe sahip. Çok güçlü bir sakatlık geçirmedi. Kemik ödemi var, dizinde esneme var. Barış için süre söyleyemiyorsunuz. Bazen 3 hafta diyorsunuz ama 1. hafta da çıkıp oynayabilecek bir yapıya sahip. Ben en kısa zamanda diyorum. Çok da eksiğimiz var." şeklinde konuştu.

"OSIMHEN 2 HAFTA GÖRÜNÜYOR"

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Victor Osimhen'in durumuna da bir parantez açan Buruk, "Osimhen'de de aynı şekilde 2 haftalık yaklaşık bir süre gözüküyor. Bazen oyuncunun ağrı eşiğine de göre değişebiliyor. Çok eksildik, biz bir an önce oyuncularımızın geri dönmesini istiyoruz çünkü çok önemli bir Avrupa maçı oynayacağız'' sözlerini sarf etti.

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Okan Buruk Barış Alper Yılmaz galatasaray Victor Osimhen
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