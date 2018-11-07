SPOR

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.11.2018 10:03 | Son Güncelleme

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Okan Koç, Ersun Yanal ile Fenerbahçe konusunda telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ismi gündemde olan Ersun Yanal ile ilgili eski futbolcu ve spor yorumcusu Okan Koç'tan flaş bir açıklama geldi. Ersun Yanal ile Fenerbahçe iddiaları hakkında telefonda görüşme yaptığını belirten Okan Koç, "Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor" dedi.

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile anlaştı mı?

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Okan Koç, "Ersun hoca ile dün akşam konuştum. Hocam var mı böyle bir şey diye sordum. 'Yok Okan, beni hiç kimse aramadı' dedi. Kendi ifadesi aynen böyle" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR"

Ersun Yanal'ı Fenerbahçe'yi çalıştırma konusunda istekli ve heyecanlı olduğunu belirten Okan Koç, "Kim istemez ki Fenerbahçe'yi çalıştırmayı. Ersun Yanal da ister. Bu takımı şampiyon yaptı. Bence 1 şansı daha olmalı. Fenerbahçe'nin bir an önce Ersun Yanal ile anlaşması gerektiğini düşünüyorum. Ersun Hoca çok heyecanlı ve Fenerbahçe'nin başına geçmek istiyor. Bu konuda çok istekli" dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sanane parasını senmi vereceksin de konuştun
hemen anlaşın emrediyorum
en doğru yorum ve en doğru seçim...
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