OKan Koçuk 5 maçta Muslera'yı yakaladı!

Galatasaray'da Okan Kocuk, performansıyla Fernando Muslera'yı aratıyor.
Cimbom, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Rizespor maçında ayağı kırılana dek Muslera'nın ligde kaleyi koruduğu 25 maçın 12'sinde rakiplerine gol izni vermemişti.
Muslera toplam 19 gol yerken, kaleyi devralan Okan Kocuk 5 maçta 10 gole engel olamadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında oynadığı Trabzonspor maçında da kalesinde 3 gol gördü.
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