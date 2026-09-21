Galatasaray'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı: 3 maçı kaçıracak!

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım davetinden çıkarıldı. Deneyimli oyuncu, Macaristan’ın eylül ve ekim aylarında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

SALLAI MİLLİ TAKIMDA YOK

Macaristan Futbol Federasyonu, Roland Sallai’nin sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosuna katılamayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Roland Sallai, sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacak." ifadeleri kullanıldı.

ÜÇ MAÇI KAÇIRACAK

29 yaşındaki futbolcu, Macaristan’ın Uluslar B Ligi 2. Grup’ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alamayacak. Söz konusu maçlar 25 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında oynanacak.