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Galatasaray'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı: 3 maçı kaçıracak!

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. 29 yaşındaki oyuncu, Macaristan’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile oynayacağı üç karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı: 3 maçı kaçıracak!
Cevdet Berker İşleyen
Roland Sallai

Roland Sallai

MAC Macaristan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım davetinden çıkarıldı. Deneyimli oyuncu, Macaristan’ın eylül ve ekim aylarında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

SALLAI MİLLİ TAKIMDA YOK

Galatasaray ın yıldızı kadrodan çıkarıldı: 3 maçı kaçıracak! 1

Macaristan Futbol Federasyonu, Roland Sallai’nin sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosuna katılamayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Roland Sallai, sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacak." ifadeleri kullanıldı.

ÜÇ MAÇI KAÇIRACAK

Galatasaray ın yıldızı kadrodan çıkarıldı: 3 maçı kaçıracak! 2

29 yaşındaki futbolcu, Macaristan’ın Uluslar B Ligi 2. Grup’ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alamayacak. Söz konusu maçlar 25 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Roland Sallai
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