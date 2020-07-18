Okan Kocuk: Muslera sonrası kaleye geçmek çok zor

Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk, Göztepe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da iyi bir karakter olmak istediğinin altını çizen Okan, "Muslera'dan sonra kaleye geçmek çok zor ve dolayısıyla ister istemez sorgulanacaksınız. İşimiz çok zor biliyorum ama Muslera da her zaman benim yanımda oluyor, bana destek veriyor. Ben, önce Galatasaray için iyi bir karakter, sonra da iyi bir kaleci olmak istiyorum. Fatih hocaya çok teşekkür ediyorum, benimle sezon başından bu yana çok ilgilendi, her konuda destek verdi" dedi.
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