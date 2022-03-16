Okan Kurt iflas mı etti? Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt battı mı? Demet Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt kimdir?

Demet Akalın'ın geçtiğimiz dönemlerde boşandığı eşi Okan Kurt ve ailesine ait nakliyat şirketleri için mahkeme, iflas kararı verdi. Baba Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt'a ait uluslararası taşımacılık şirketleri için konkordato talebinde bulunulmuştu.

OKAN KURT İFLAS MI ETTİ?

Her iki şirketin de konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına kadar geldiği öğrenildi. Son gelişmelere göre Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan duruşmada iki şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Fakat süre dolmadan dosyaya giren üç kişilik konkordato komiser heyeti raporu, süreci tersine çevirdi.

Söz konusu raporda şirketlerin borcunun 510 milyon TL, varlıklarının değerinin ise 128 milyon TL olduğu ifade edildi. Mahkeme, 11 Mart'ta görülen duruşmada tarafların savunma ve taleplerini aldı. Avukat, şirketlerin borca batık olmadığını, sahip olduğu gayrimenkuller için yeni bir kıymet takdiri raporu alınması gerektiğini belirtti.

Büyük bir bölümü banka avukatlarından oluşan alacaklılar grubu ise "Şirketler, konkordatoya göre faaliyet göstermiyor" diyerek iflas kararı verilmesini istediler. Buna göre mahkeme, iki şirketin de iflasına karar verdi. Son olarak tasfiye süreci için dosya Mersin İflas Müdürlüğü'ne gönderildi.

BORÇ SEBEBİYLE EVLERİNE HACİZ GELMİŞTİ

Şirketin borcu sebebiyle Demet Akalın ile Okan Kurt'un yaşadıkları eve haciz gelmişti. İşlemin ardından ikili, boşanma yoluna gittiklerini açıklamıştı. Sektörde 40 seneyi geride bırakmış olan firma, Türkiye'deki birçok büyük firmanın uluslararası nakliye işlerini yapmaktaydı.

