YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. OKA’nın danışmanlık desteği meyvelerini veriyor

OKA’nın danışmanlık desteği meyvelerini veriyor

AMASYA HABERLERİ  | 21.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından “Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı” kapsamında yürütülen “Uygulamalı İhracat Danışmanlığı” faaliyeti meyvelerini veriyor.TR83 Bölgesi’nde, daha önce hiç ihracat yapmamış 20 firmaya ihracat yaptırmayı amaçlayan danışmanlık sürecinde, Merzifon’da marmelat üretimi yapan bir gıda firması ihracat yolunda önemli bir adım attı.Türk firması ile Rusya’nın Krasnodar bölgesinden bir firma, OKA uzmanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.Toplantıda, firma yetkilisi Erol Öncül ile Rus firma yetkilisi Angelika Ashueva, kuşburnu marmeladı ihracatı ile ilgili istişarelerde bulundu.

OKA’nın danışmanlık desteği meyvelerini veriyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından “Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı” kapsamında yürütülen “Uygulamalı İhracat Danışmanlığı” faaliyeti meyvelerini veriyor.
TR83 Bölgesi’nde, daha önce hiç ihracat yapmamış 20 firmaya ihracat yaptırmayı amaçlayan danışmanlık sürecinde, Merzifon’da marmelat üretimi yapan bir gıda firması ihracat yolunda önemli bir adım attı.
Türk firması ile Rusya’nın Krasnodar bölgesinden bir firma, OKA uzmanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.
Toplantıda, firma yetkilisi Erol Öncül ile Rus firma yetkilisi Angelika Ashueva, kuşburnu marmeladı ihracatı ile ilgili istişarelerde bulundu. İhracat sürecinin detayları ile ilgili görüşmeler devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Erdek’te Telekom’a ait altyapı bacası çöktü
Erdek’te Telekom’a ait altyapı bacası çöktü
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu

Amasya Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:47
Öğle
12:26
İkindi
15:25
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Amasya Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Fatih Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
Gülşah Eczanesi
Merzifon
Balcı Eczanesi
Suluova
Alperen Bol Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.