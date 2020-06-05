SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Okay Yokuşlu'dan tepki: Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı

Okay Yokuşlu'dan tepki: Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı

İSPANYA HABERLERİ  | 05.06.2020 17:13 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu basın toplantısı düzenledi. Yokuşlu, "Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı." ifadelerini kullandı.

Okay Yokuşlu'dan tepki: Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı

İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, "Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen maçların oynanmasına 12 Haziran'da başlanacak La Liga'da, ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo'nun Türk futbolcusu Okay Yokuşlu basın toplantısı düzenledi.

Okay, Kovid-19'dan dolayı seyircisiz oynanacak maçlar için "Almanya'da oynanan maçları televizyondan izledim. Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı. Futbolcular için taraftarlar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de kulüplerin aldığı cezalardan dolayı bir çok kez seyircisiz maç oynadığını kaydeden Okay, "Taraftar iyi bir ambiyans yaratır ve herkes biliyor ki onlarsız oynamak iyi değildir ve sıkıcıdır. Ama sonuçta bu bir rekabettir ve seyircisiz de oynansa her takım sahaya kazanmak için çıkar." şeklinde konuştu.

Kovid-19 nedeniyle futboldaki duraklamanın her takım için aynı olduğu, eşit şartlarda sahalara geri dönüleceğini kaydeden Okay, Celta olarak "maç maç düşünerek ve kalan tüm maçları kazanmaya çalışarak ligde kalmak istediklerini" söyledi.

Okay, zaman zaman hakkında çıkan Celta'dan ayrılmak istediği yönündeki iddialara da "Geleceğim hakkında konuşamam. Şu anda buradayım ve 11 önemli maçımız var. Takımım ve arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Sezon sonuna kadar aklım sadece Celta'da." diye cevap verdi.

La Liga'nın 28. haftasında Celta Vigo, 13 Haziran'da sahasında Villarreal'e karşı oynayacak.

Celta Vigo, mevcut durumda, 26 puanla düşme hattının bir üstünde 17. sırada bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
Diego Costa'ya hapis cezasıDiego Costa'ya hapis cezası
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor

Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor

Erol Bulut'tan F.Bahçe açıklaması

Erol Bulut'tan F.Bahçe açıklaması

Fatih Terim kararını verdi! Sezon sonu...

Fatih Terim kararını verdi! Sezon sonu...

Fatih Terim'e Arda Turan ricası

Fatih Terim'e Arda Turan ricası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Suarez'den olay sözler! "Barcelona'ya gelme!"

Suarez'den olay sözler! "Barcelona'ya gelme!"

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"

Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"

Messi'nin bu hali görenleri şaşırttı

Messi'nin bu hali görenleri şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okay Yokuşlu'dan tepki: Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı

Okay Yokuşlu'dan sert tepki! "Oldukça sıkıcı..."

Diego Costa'ya vergi kaçırmaktan 6 ay hapis cezası

Diego Costa'ya hapis cezası

Barcelona'nın yıldızı Messi, futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor

Artık eskisi gibi olmayacak!

La Liga derbi maçıyla yeniden başlıyor

La Liga derbi maçıyla yeniden başlıyor

Athletic Bilbao, teknik direktör Garitano ile sözleşme yeniledi

Garitano sözleşme yeniledi

Isco'nun kız arkadaşı Sara Salamo, yatak odası sırlarını paylaştı

Cinsel ilişki sırlarını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.