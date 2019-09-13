Okay Yokuşlu sahalara geri dönüyor

İspanyol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile 30 Mayıs'ta oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun sakatlığının geçtiği bildirildi.
Milli orta sahanın, teknik direktörü Fran Escriba tarafından 15 Eylül Pazar günü Granada karşılaşmasında oynatılmaya hazır olduğu duyuruldu.
G.Saray'dan TFF'ye flaş Terim yanıtı!
'Vedat Muriqi 35 milyon euro'
Derbi öncesi flaş buluşma
Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!
Altınordu’da Erhan formayı sevdi
Fenerbahçeli yıldızdan şampiyonluk sözleri
Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu açıldı
Abdülkadir Ömür ameliyat edildi
Trabzonspor zorlu döneme sıkıntılı giriyor
Muriç, İngiltere'yi salladı ama yıkamadı
Roma'dan Cengiz Ünder açıklaması
Burak Yılmaz müjdesi
İki Türk genci Manchester City'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum