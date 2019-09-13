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Okay Yokuşlu sahalara geri dönüyor

İSPANYA HABERLERİ  | 13.09.2019 20:25 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, sakatlığının ardından 3,5 ay sonra sahalara dönüyor.

Okay Yokuşlu sahalara geri dönüyor

İspanyol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile 30 Mayıs'ta oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay Yokuşlu'nun sakatlığının geçtiği bildirildi.

Milli orta sahanın, teknik direktörü Fran Escriba tarafından 15 Eylül Pazar günü Granada karşılaşmasında oynatılmaya hazır olduğu duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
okay yokuslu celta vigo

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